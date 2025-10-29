L. Kojala sureagavo į žinią apie iš Rumunijos atitrauktus JAV karius: įvardijo „neliečiamą“ šalį

„Žinia apie JAV karių skaičiaus peržiūrą – ir dalies atitraukimą iš Rumunijos – buvo laukta“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė L. Kojala.
Jis priminė, kad apie JAV karių skaičiaus pokytį kalbos ėjo jau rugsėjo pabaigoje. Buvo prognozuojama, kad pokytis neturėjo būti "drastiškas".
„Tuo metu Europoje plačiai skambėjo lūkestis, kad rytinis sparnas apskritai nebus paliestas. Sprendimų dėl JAV karių Lietuvoje nėra. Dar gali būti – mano žiniomis, neliečiama ir nuo visų kitų atskirta tik Lenkija. Ir pirmiausia svarstant apie rotacines pajėgas, kurias „ant popieriaus“ atitraukti lengviausia.
D. Trumpo administracija tai sieja su didesniu Europos atsakomybės prisėmimu. Nemaišyti to su JAV narystės NATO peržiūra – nieko panašaus nėra. Atsakomybių perbalansavimas yra politika, kurią JAV vykdo mažiausiai dešimtmetį“, – dėstė politologas.
Panašią nuomonę išreiškė ir Rumunijos gynybos ministerija, kurios teigimu, sprendimo buvo galima tikėtis, atsižvelgiant į D. Trumpo administracijos prioritetų pokyčius.
Vašingtonas savo sąjungininkėms Europoje jau anksčiau pranešė, kad jos turės prisiimti didesnę atsakomybę už savo saugumą, nes JAV daugiau dėmesio skirs savo pačių sienoms ir Indijos–Ramiojo vandenyno regionui.
„Amerikos sprendimas yra nutraukti brigados, kuri turėjo padalinius keliose NATO šalyse, rotaciją Europoje“, – teigė Rumunijos gynybos ministerija.
Tačiau ministerija pridūrė, kad Rumunijoje ir toliau dislokuota bus apie 1 tūkst. JAV karių. Pasak naujienų portalo „G4Media.ro“, kuris remiasi oficialiais šaltiniais, JAV atitraukia apie 800 karių.
„Sprendime taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad NATO sustiprino savo buvimą ir veiklą rytiniame flange, o tai leidžia Jungtinėms Valstijoms koreguoti savo karines pozicijas regione“, – teigė ministerija.
„TVP World“ primena, kad, nepaisant NATO rytinio flango šalių nuogąstavimų dėl galimo JAV pajėgų sumažinimo regione tuo metu, kai Rusija toliau kariauja Ukrainoje, rugsėjo mėnesį D. Trumpas buvo pareiškęs, kad JAV karių skaičius Lenkijoje gali būti netgi padidintas.
NATO: JAV karinio buvimo Europoje mažinimas yra korekcija
NATO trečiadienį pareiškė, kad Aljansas buvo iš anksto informuotas apie JAV planus sumažinti savo karių, dislokuotų NATO rytiniame flange, skaičių, ir apibūdino šį žingsnį kaip „korekciją“ bei nurodė, jog tai nėra „neįprasta“.
Vašingtono įsipareigojimas Aljansui išlieka „aiškus“, o jo buvimas Europoje – didelis, naujienų agentūrai AFP sakė vienas NATO pareigūnas.
„Net ir po šios korekcijos JAV pajėgų laikysena Europoje išlieka didesnė, nei buvo daugelį metų, o žemyne yra daug daugiau JAV pajėgų, nei iki 2022 m.“, – tvirtino pareigūnas.
Rumunijos gynybos ministerija trečiadienį taip pat nurodė, kad Vašingtonas stabdys brigados, kuri turėjo padalinius keliose NATO šalyse, įskaitant Bulgariją, Rumuniją, Slovakiją ir Vengriją, rotaciją.
NATO greitai sumenkino planuojamo JAV karių skaičiaus sumažinimo svarbą.
„JAV įsipareigojimas NATO yra aiškus“, – nurodė minėtas pareigūnas.
„NATO turi parengusi tvirtus gynybos planus ir mes dirbame siekdami užtikrinti, kad išlaikytume tinkamas pajėgas ir pajėgumus, jog atgrasytume galimą agresiją ir užtikrintume mūsų kolektyvinę gynybą“, – tikino jis.
JAVLinas KojalaRumunija
