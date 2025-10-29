Konferencija
Per policijos reidus Rio de Žaneire, naujais duomenimis, žuvo 132 žmonės

2025 m. spalio 29 d. 18:02
Per Brazilijos policijos reidus prieš narkotikų prekeivius antradienį Rio de Žaneire, teisėsaugos institucijos duomenimis, žuvo mažiausiai 132 žmonės.
„Naujausiais mūsų duomenimis, žuvusiųjų yra 132“, – agentūrą AFP informavo institucija, teikianti teisinę pagalbą socialiai remtiniems žmonėms.
Rio valstijos gubernatorius Claudio Castro prieš tai teigė, kad per policijos operaciją nužudyta apie 60 žmonių, tačiau skaičius esą gali didėti. Operacija buvo nukreipta prieš didžiausią narkotikų gaują Rio „Comando Vermelho“.
Operacija sukėlė baimę ir siaubą tarp gyventojų, sureagavo ir užsienis. 30 pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant „Amnesty International“, bendrame pareiškime pasmerkė policijos operaciją, atskleidžiančią Brazilijos saugumo politikos „žlugimą“.
Operacijoje prieš pagrindinę Brazilijos narkotikų prekeivių gaują dviejuose neturtinguose miesto šiaurinės dalies rajonuose antradienį dalyvavo iki 2 tūkst. 500 sunkiai ginkluotų pareigūnų.
Vyriausybė sušaukė krizinį posėdį.
