„Ginti sienas ir kolektyvinį saugumą“: Lietuvai – JAV ir Europos lyderių palaikymas

JAV prezidento atstovas Johnas Cole'as, priklausantis derybų su Baltarusijos valdžia grupei, po antradienį įvykusio susitikimo su Lietuvos ambasadoriumi Gediminu Varvuoliu socialiniame tinkle „X“ aiškiai pabrėžė šią poziciją:
„Jungtinės Valstijos reiškia solidarumą su Lietuva dėl pastarųjų incidentų su balionais. Baltarusija turi užkirsti kelią tokiems incidentams ateityje“, – pabrėžė politikas.
Albanijos Europos ir užsienio reikalų ministrė Eliza Spiropali taip pat pareiškė visišką solidarumą su Lietuva dėl pastarųjų „hibridinių atakų“ prieš jos oro erdvę, kurios kėlė pavojų civilinei aviacijai.
„Griežtai smerkiame šiuos neatsakingus veiksmus ir, kartu su savo sąjungininkais, išliekame ryžtingi ginti mūsų sienas ir kolektyvinį saugumą“, – rašė politikė.
Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna pabrėžė, kad jo šalis visiškai palaiko Lietuvą po Baltarusijos įvykdytų oro erdvės pažeidimų, kurie sukėlė rimtų civilinės aviacijos sutrikimų.
Jo teigimu, sienos turi būti ginamos, už šiuos Baltarusijos „hibridinius veiksmus“ turi būti taikomos sankcijos, o jų sėkmė – užkardyta.
Latvijos užsienio reikalų ministrė Baiba Braže išreiškė visišką solidarumą su Lietuva dėl sąmoningų Baltarusijos veiksmų.
Ji pabrėžė, kad reguliarūs „hibridiniai veiksmai“ prieš ES šalis yra Rusijos ir jos marionetės Baltarusijos strategijos dalis, kuria siekiama mesti iššūkį ir griauti saugumą. Pasak B. Bražės, šių veiksmų demaskavimas ir ryžtingi atsakai yra teisinga reakcija.
Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ministras Timčo Mutsunskis pasmerkė „hibridines atakas“ iš Baltarusijos. Jis pareiškė pasiryžimą ginti bendras Europos Sąjungos vertybes, sienas ir kolektyvinį saugumą.
Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Tsoiu pabrėžė sistemingą Baltarusijos provokacinių veiksmų pobūdį prieš Europos Sąjungą ir jos valstybes nares.
„Šie veiksmai griauna regioninį saugumą, jau paveiktą Rusijos neteisėto agresijos karo prieš Ukrainą ir nuolatinių hibridinių veiksmų prieš ES šalis. Šie veiksmai turi liautis. Tęsime veiksmus nacionaliniu, ES ir sąjungininkų lygiu, kad užtikrintume mūsų šalių ir piliečių saugumą“, – rašė Rumunijos diplomatijos vadovė.
Portalas Lrytas primena, kad Lietuvos Lietuva uždarė pasienį su Baltarusija – Šalčininkų ir Medininkų kontrolės punktus – mėnesio laikotarpiui. Pirmadienį premjerė Inga Ruginienė pranešė, kad šie du punktai bus uždaryti neribotam laikui.
Pirmą kartą Lietuva šiuos pasienio punktus uždarė praėjusį trečiadienį.
Šeštadienį URM įteikė Baltarusijos reikalų patikėtiniui „griežtą protesto notą“, įspėdama, kad Vyriausybė „šiuos incidentus laiko sąmoninga provokacija ir įtampos eskalacija“.
Pirmadienį Baltarusija įteikė atsakomąją protesto notą Lietuvos reikalų patikėtiniui šalyje Erikui Vilkaneckui „dėl dar vieno vienašališko sienos uždarymo, įvykdyto be jokio išankstinio perspėjimo“.
LietuvaBaltarusijaPasienis
Rodyti daugiau žymių