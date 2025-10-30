Italijos auditoriai sustabdė tilto į Siciliją statybą

Rugpjūtį G. Meloni vyriausybė patvirtino 13,5 mlrd. eurų vertės projektą nutiesti ilgiausią pasaulyje pakabinamą tiltą, sujungsiantį Sicilijos salą su žemynu.
Tačiau trečiadienio vakarą viešąsias išlaidas prižiūrintys Audito rūmai nepatvirtino vyriausybės plano ir atsisakė registruoti projektą. Rūmai pažadėjo per 30 dienų pateikti tokio savo sprendimo priežastis. Praėjusį mėnesį jie paprašė paaiškinti projektą, įskaitant išlaidas.
Kraštutinių dešiniųjų partijos „Italijos broliai“ lyderė G. Meloni sprendimą pavadino „dar vienu kišimusi į vyriausybės ir parlamento jurisdikciją“.
„Konstitucinė teisingumo sistemos reforma ir Audito rūmų reforma, abi svarstomos Senate ir netrukus bus patvirtintos, yra tinkamiausias atsakas į šį netoleruotiną kišimąsi, kuris nesustabdys vyriausybės veiksmų“, – sakoma Italijos premjerės pareiškime.
Kraštutinių dešiniųjų Lygos partijos vadovas Matteo Salvini, ministrės pirmininkės pavaduotojas ir susisiekimo ministras, karštai remiantis tilto projektą, auditorių sprendimą pavadino rimtu smūgiu šaliai. Jis socialiniame tinkle X parašė, kad auditoriai priėmė politinį sprendimą, tačiau teigė, kad vyriausybė pasiryžusi ieškoti visų įmanomų būdų, kad pradėtų darbus ir juos tęstų.
Pagal šį projektą jau pradėtas darbuotojų samdymo procesas.
Italijos politikai dešimtmečius diskutuoja apie tiltą per Mesinos sąsiaurį – siaurą vandens ruožą tarp Sicilijos ir Kalabrijos regiono Italijos pietuose. Dabar sąsiaurį galima kirsti tik keltu. Planuojama, kad naujuoju 3,3 km ilgio tiltu važiuos automobiliai ir traukiniai.
Šalininkai teigia, kad valstybės finansuojamas projektas suteiks ekonominį postūmį skurdžiai Pietų Italijai. Vyriausybė taip pat tikisi, kad tiltą bus galima priskirti strateginiam turtui, todėl išlaidos jo statybai būtų įskaičiuotos į lėšas, kurias NATO narė Italija įsipareigojo skirti gynybai.
Kritikai perspėja, kad šis projektas gali virsti finansine juodąja skyle. Protestai vyko dėl projekto poveikio aplinkai, taip pat buvo sakoma, kad pinigai galėtų būti geriau panaudojami kitur.