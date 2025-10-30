JAV Lenkijai perdavė dar du sraigtasparnius „Apache“

Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas ketvirtadienį socialinėje platformoje „X“ paskelbė, kad kiti du sraigtasparniai bus pristatyti 2025 ir 2026 metų sandūroje.
Anksčiau šiais metais Lenkija ir JAV pasirašė sutartį dėl 8 atakos sraigtasparnių „Boeing AH-64D Apache Longbow“ nuomos. Pirmieji sraigtasparniai buvo pristatyti birželio mėnesį.
Gynybos ministras teigia, kad toks žingsnis leidžia Lenkijos karius ruošti pagal numatytą grafiką.
„Šių sraigtasparnių naudojimas leis tinkamai parengti pilotus ir antžeminį personalą naujų „AH-64E Apache“ sraigtasparnių priėmimui, kurie perkami Lenkijos karinėms pajėgoms“, sakoma W. Kosiniako-Kamyszo žinutėje socialinėje platformoje „X“.
Anksčiau ministras sakė kad, turėdama šiuos karinius sraigtasparnius Lenkija galės naikinti taikinius ant žemės ir ore, įskaitant dronus.
Be to, pagal pasirašytą susitarimą į Lenkiją atvyko instruktoriai iš JAV, kurie iki 2029 m. apmokys lenkų pilotus.
2024 m. Lenkija iš JAV užsakė iš viso 96 naujesnio modelio „AH-64E Apache“ sraigtasparnius, kurių pristatymas prasidės 2028 m.
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)LenkijaApache
