Rinkimai Nyderlanduose: kraštutinių dešiniųjų ir centristų rezultatai apylygiai

Vėliau ketvirtadienį tikimasi pirminių galutinių rezultatų.
Ankstesnės prognozės rodė, kad Robo Jetteno vadovaujama D66 dviem vietomis pirmauja prieš G. Wilderso Laisvės partiją (PVV). Vis dėlto naujausi skaičiai rodo G. Wilderso nesėkmę lyginant su 2023 m. rinkimais, kai jo partija gavo 37 vietas parlamente.
Remiantis antruoju pirminiu vietos naujienų agentūros ANP vertinimu, suskaičiavus beveik 95 proc. balsų R. Jetteno D66 ir G. Wilderso PVV turės po 26 vietas. Pagal ANP prognozę, D66 šiek tiek pirmauja, bet tik keliais tūkstančiais balsų.
Kraštutinių dešiniųjų partijos pirmauja apklausose Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, todėl rinkimai Nyderlanduose laikomi kraštutinių dešiniųjų stiprybės Europoje rodikliu.
Kad ir koks bus galutinis rezultatas, G. Wildersas iš esmės neabejojo, kad netaps ministru pirmininku, nes visos kitos partijos atmetė galimybę sudaryti koaliciją su jo partija.
38 metų partijos D66 lyderis R. Jettenas laikomas turinčiu daugiausiai galimybių sudaryti valdančiąją koaliciją ir tapti šalies, kurios ekonomika pagal didumą yra penkta Europos Sąjungoje, lyderiu.