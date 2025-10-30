Šaltinis: tikėtina, kad Pakistanas ir Afganistanas atnaujins derybas

Derybos vyko po kruviniausių Pietų Azijos kaimynių susirėmimų nuo tada, kai į valdžią Afganistane 2021 m. sugrįžo Talibanas. Per smurtą, kilusį po Kabulą sudrebinusių sprogimų, dėl kurių Talibanas kaltina Pakistaną, žuvo daugiau nei 70 žmonių, šimtai buvo sužeisti.
Abi šalys kelias dienas derėjosi Stambule, bet trečiadienį Islamabadas pareiškė, kad derybos žlugo.
„Afganistano Talibano režimo prašymu Stambule greičiausiai įvyks dar vienas Pakistano ir Kabulo pokalbių ratas“, – sakė šaltinis, norėjęs, kad jo tapatybė nebūtų atskleista, nes jis nėra įgaliotas viešai aptarinėti šios temos.
Pakistano valstybinis transliuotojas PTV pranešė, kad Islamabadas sutiko atnaujinti derybas šeimininkų prašymu. Afganistano valstybinis transliuotojas RTA ketvirtadienį irgi pranešė, kad „įstrigusios derybos (...) turėtų atsinaujinti Stambule, tarpininkaujant Turkijai ir Katarui“.
RTA dėl derybų žlugimo kaltino „nepagrįstus Pakistano reikalavimus“. Afganistano pareigūnai viešai nekomentavo derybų.
Pastaraisiais metais santykiai tarp buvusių sąjungininkių, turinčių 2600 kilometrų ilgio sieną, pablogėjo. Islamabadas kaltina Kabulą, kad jis teikia prieglobstį kovotojų grupuotėms, rengiančioms išpuolius per sieną, ypač „Tehreek-e-Taliban Pakistan“ (TTP). Pakistano teigimu, ši grupuotė naudojasi Afganistano teritorija kaip baze. Talibano vyriausybė neigia šiuos kaltinimus.
Šią savaitę Pakistano gynybos ministras Khawaja Asifas perspėjo Afganistaną, kad bet koks teroro išpuolis ar savižudžio sprogdinimas Pakistane jam skaudžiai atsilieps. Paliaubos vis dar galioja, tačiau siena tarp dviejų šalių uždaryta daugiau nei dvi savaites.
Kilus smurtui per vieną savaitę žuvo mažiausiai 50 Afganistano civilių ir buvo sužeisti 447 žmonės, pirmadienį pranešė Jungtinių Tautų misija Afganistane (UNAMA). Pakistano kariuomenė spalio 12 d. pranešė, kad žuvo 23 kariai ir 29 buvo sužeisti, civilių aukų skaičiaus nenurodė.