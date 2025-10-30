Konferencija
Ukrainos URM vadovas apie Baltarusijos provokacijas Lietuvoje: tai Rusijos darbas

2025 m. spalio 30 d. 12:25
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad pastarojo meto Baltarusijos provokacijos Lietuvoje yra Rusijos hibridinių atakų prieš Europą dalis, ketvirtadienį pranešė Ukrainos naujienų agentūra „RBC-Ukraine“.
A. Sybiha tinkle „X“ parašė, kad Ukraina solidarizuojasi su Lietuva po Baltarusijos provokacijų ir Lietuvos oro erdvės pažeidimų, kurie sutrikdė civilinę aviaciją. Jis akcentavo, kad Baltarusijos autoritaro Aliaksandro Lukašenkos veiksmai turėtų būti laikomi Rusijos hibridinių atakų prieš Europą ir Ukrainą dalimi.
ELTA primena, kad po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. uždaryti sieną su Baltarusija.
UkrainaLietuvaBaltarusija
