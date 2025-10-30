Užburiančio grožio miestą užliejo kraujas: kas įvyko per kruviniausią operaciją istorijoje

Per antradienį Rio de Žaneiro lūšnynuose – geriau žinomuose favelų pavadinimu – įvykdytą operaciją žuvo mažiausiai 123 žmones. Iš pradžių buvo pranešta apie mažiausiai 64 aukas, tačiau mirusiųjų skaičius vis dar auga.
Tarp jų – 4 policijos pareigūnai.
Ji iškart pakrikštyta kruviniausia istorijoje. Aukų – dvigubai daugiau nei anksčiau šį statusą turėjusios operacijos.
Netrukus pasirodžiusiuose fotografų kadruose užfiksuota, kaip po kruvinų kautynių atrodo gatvės.
Jose – sudegę automobiliai, pareigūnų automobiliais į ligonines vežami kruvini žmonės, verkiančios moterys, ant žemės susodinti pusnuogiai vyrai ir absoliutus chaosas.
Brazilijos saugumo pajėgų operacijoje dalyvavo 2500 pareigūnų. Jie veikė netoli Rio de Žaneiro tarptautinio oro uosto esančiuose dvejuose – Alemao ir Penha – favelų kompleksuose.
Rio de Žaneiro favelos – tai skurdžios, tankiai apgyvendintos gyvenvietės, išsibarsčiusios kalvotoje miesto vandenyno pakrantės vietovėje.
Antradienio rytą virš ikoniškos miesto panoramos, kuri nuolat rodoma ir filmuose, kilo dūmai.
Rio de Žaneire prasidėjus teisėsaugos operacijai gaujos ėmė deginti automobilius, taip siekdamos sulėtinti šarvuočių judėjimą.
Brazilijos policija paskelbė ir vaizdo įrašą, kuriame įtariamieji prieš policiją panaudoja dronus, gabenančius granatas.
Įraše matyti ir į miškingą vietovę bėgantis ginkluotas vyras.
Rio de Žaneiro valdžia nurodė, kad operacijos taikiklyje buvo „Comando Vermelho“ (Raudonieji komandosai) grupuotė.
Prieš 46 metus įkurta grupuotė užsiima narkotikų tiekimu ir prekyba, ginklų prekyba, reketu, žmonių grobimais, šarvuočių vagystėmis ir daugybe kitų nelegalių veiklų.
Grupuotė taip pat žinoma dėl karų dėl teritorijos su kitomis pagrindinėmis Rio de Žaneiro grupuotėmis.
„Comando Vermelho“ grupuotė gimė 1979-aisiais didžiausio saugumo kalėjime, kai sąjungą sudarė nusikaltėliai ir kairiųjų pažiūrų militaristinės grupuočių kaliniai.
Rio de Žaneiro vadovas Claudio Castro paskelbė, kad po operacijos suimtas 81 asmuo. Per operaciją buvo siekiama suimti 250 žmonių ir atlikti kratas.
Brazilijos saugumo pajėgos plataus masto operaciją įvykdė savaitę iki vyksiančio Jungtinių Tautų (JTO) klimato susitikimo COP30.
Šiame renginyje, kur aptariami pasauliui svarbiausi su klimatu susiję klausimai, be aukšto rango politikų ketina dalyvauti ir tokios žvaigždės kaip popmuzikos diva Kylie Minogue bei keturiskart „Formulės 1“ čempionas Sebastianas Vettelis.
JTO klimato susitikimas vyks Amazonės mieste Beleme.
Brazilijoje įvykusi operacija pasaulyje jau sulaukė ir kritikos.
Jungtinių tautų organizacija paskelbė, kad yra „pasibaigėjusi“ dėl tokios operacijos.
Parengta pagal „Reuters“ ir Lrytas informaciją.