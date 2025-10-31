A. Lukašenka vėl drabstosi purvais: pateikė absurdišką versiją dėl balionų

„Jų pačių valdžia pastatė juos į tokias sąlygas, nutraukdama normalius prekybinius santykius ir pastatydama tvorą pasienyje“, – tokius jo žodžius citavo Baltarusijos valstybinė žiniasklaida.
„Lietuvos ir Lenkijos valdžios, jūs kaltos, kad tai vyksta. Kodėl įstūmėte žmones į tokias sąlygas? Kodėl pastūmėjote juos nusikalstamumo keliu?“ – sakė A. Lukašenka.
Pasak jo, Baltarusijos piliečiai „visiškai legaliai pirko cigaretes iš fabriko ir pardavinėjo jas į Baltarusiją atvykusiems lietuviams, taip gaudami pelno“. Tuo tarpu patys lietuviai „balionais siuntė prekę savo bendrininkams“.
„Įsuko tokį verslą. Mūsiškiai fabrike perka cigaretes gera kaina, parduoda lietuviams. Reikia permesti per tvorą. Jie jas mažomis partijomis mėtė tais balionais. Ten lietuviai priiminėjo balionus ir surinkinėjo cigaretes. Ne Lietuvoje pardavinėjo. Nyderlanduose ir Anglijoje. Sako, ten cigaretės pačios brangiausios“, – kalbėjo A. Lukašenka.
„Kaip aš galiu jų paklausti, kur čia Baltarusijos kaltė? Nematau, už ką reikėtų bausti tuos žmones. Jie norėjo užsidirbti – ir užsidirbo. Jei jie būtų pavogę tas cigaretes... Ne, jie sumokėjo“, – pridūrė jis.
Jokių įrodymų apie Lietuvos piliečių dalyvavimą cigarečių kontrabandoje jis nepateikė.
Praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.
BaltarusijaAliaksandras Lukašenkabalionai
