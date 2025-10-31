ES šalys atsisakė planų dėl privalomo internetinių pokalbių stebėjimo

Pasak ES diplomatų Briuselyje, penktadienį nepavyko surinkti reikiamos valstybių narių balsų daugumos sprendimui, pagal kurį „WhatsApp“, „Signal“ ir kitos žinučių platformos turėtų vykdyti pokalbių stenėjimą.
Naujas kompromisinis pasiūlymas bus grindžiamas savanorišku dalyvavimu, pratęsiant esamą susitarimą su paslaugų teikėjais.
Vokietijos vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai sakė, kad naujas pasiūlymas yra labai sveikintinas.
Vokietijos teisingumo ministrė Stefanie Hubig taip pat teigė esanti patenkinta pasiūlymu tęsti savanorišką žinučių nuskaitymą, nes kompromisas numato kovą su vaikų išnaudojimu internete, tuo pačiu išsaugant pagrindines ES valstybių narių piliečių teises.
Kritikai ne kartą pabrėžė masinio stebėjimo, kurį numatė siūlytas reglamento projektas, keliamą riziką.
Šį klausimą ES svarstė jau keletą metų: nuo tada, kai 2022 m. Europos Komisija pateikė pirminį reglamento pasiūlymą.
Pagal jį, internetiniai pokalbiai būtų automatiškai nuskaitomi, siekiant aptikti pranešimus su vaikų pornografija ir pranešti apie juos tyrimo institucijoms.
Pagal pasiūlymą tokios paslaugos kaip „WhatsApp“ ir „Signal“ turėtų nuskaityti pranešimus, įskaitant vaizdus, vaizdo įrašus ir URL adresus.
Dabartinis susitarimas, leidžiantis atlikti savanorišką nuskaitymą, baigia galioti 2026 m. balandžio mėn., todėl dabar padidės spaudimas užbaigti ilgai trunkančias derybas jį pratęsti.