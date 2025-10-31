Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisĮvykiai

ES šalys atsisakė planų dėl privalomo internetinių pokalbių stebėjimo

2025 m. spalio 31 d. 17:03
Europos Sąjunga (ES) atšaukė prieštaringai vertintus planus dėl privalomo internetinių pokalbių stebėjimo reglamento, neformaliai vadinamo „Chat Control“ (liet. Pokalbių kontrolė).
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak ES diplomatų Briuselyje, penktadienį nepavyko surinkti reikiamos valstybių narių balsų daugumos sprendimui, pagal kurį „WhatsApp“, „Signal“ ir kitos žinučių platformos turėtų vykdyti pokalbių stenėjimą.
Naujas kompromisinis pasiūlymas bus grindžiamas savanorišku dalyvavimu, pratęsiant esamą susitarimą su paslaugų teikėjais.
Vokietijos vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai sakė, kad naujas pasiūlymas yra labai sveikintinas.
Vokietijos teisingumo ministrė Stefanie Hubig taip pat teigė esanti patenkinta pasiūlymu tęsti savanorišką žinučių nuskaitymą, nes kompromisas numato kovą su vaikų išnaudojimu internete, tuo pačiu išsaugant pagrindines ES valstybių narių piliečių teises.
Kritikai ne kartą pabrėžė masinio stebėjimo, kurį numatė siūlytas reglamento projektas, keliamą riziką.
Šį klausimą ES svarstė jau keletą metų: nuo tada, kai 2022 m. Europos Komisija pateikė pirminį reglamento pasiūlymą.
Pagal jį, internetiniai pokalbiai būtų automatiškai nuskaitomi, siekiant aptikti pranešimus su vaikų pornografija ir pranešti apie juos tyrimo institucijoms.
Pagal pasiūlymą tokios paslaugos kaip „WhatsApp“ ir „Signal“ turėtų nuskaityti pranešimus, įskaitant vaizdus, vaizdo įrašus ir URL adresus.
Dabartinis susitarimas, leidžiantis atlikti savanorišką nuskaitymą, baigia galioti 2026 m. balandžio mėn., todėl dabar padidės spaudimas užbaigti ilgai trunkančias derybas jį pratęsti.
Europos Sąjunga (ES)stebėjimaspokalbiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.