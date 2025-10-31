Izraelis į Gazos Ruožą grąžino dar 30 palestiniečių palaikus

Kan Junise įsikūręs Nassero medicinos kompleksas teigė, kad „pagal mainų susitarimą iš Izraelio pusės buvo gauti 30 palestiniečių kalinių kūnai“. Izraelio perduotus palaikus į kompleksą atgabeno Raudonasis Kryžius, kaip jau buvo daroma per ankstesnius mainus, nurodė ligoninė.
Vadovaujantis paliaubų sąlygomis, Izraelis turi grąžinti 15-os palestiniečių palaikus už kiekvieną „Hamas“ grąžinamą negyvą Izraelio įkaitą. Į Gazos Ruožą iki šiol grąžinti 225 žmonių kūnai.
Pagal spalio 10 d. įsigaliojusį paliaubų planą „Hamas“ jau grąžino 20 gyvų įkaitų, kurie buvo pagrobti prieš dvejus metus per išpuolį prieš Izraelį, įvykdytą 2023 m. spalio 7 d. Grupuotė taip pat pradėjo grąžinti 28 mirusių įkaitų, kurie laikomi dingusiais, kūnus, tačiau šis procesas yra lėtas, o Izraelio pasipiktinimas didėja.
„Hamas“ grąžino 15 kūnų, kurie buvo identifikuoti kaip Izraelio įkaitai, ir dviejų užsienio darbuotojų – tailandiečio ir nepaliečio, kurie taip pat buvo pagrobti per spalio 7-osios išpuolį, palaikus. Be to, smogikai perdavė dalinius mirusio Izraelio įkaito, kuris kau buvo grąžintas, palaikus ir neidentifikuotą kūną, kuris nebuvo įtrauktas į 28 dingusių asmenų sąrašą.
Manoma, kad Gazos Ruože vis dar yra 10-ies spalio 7-ąją pagrobtų įkaitų kūnai ir dar vienas žmogus, dingęs nuo 2014 m. Visi jie yra izraeliečiai, išskyrus vieną Tanzanijos pilietį ir dar vieną tailandietį.
Izraelio vyriausybė apkaltino „Hamas“ pažeidus paliaubų susitarimą, o įkaitų artimieji pareikalavo imtis griežtesnių veiksmų, kad palestiniečių grupuotė būtų priversta jo laikytis.
„Hamas“ savo ruožtu tikina, kad ji yra įsipareigojusi laikytis paliaubų plano, tačiau susiduria su sunkumais ieškodama likusių žuvusiųjų, nes per dvejus metus trukusį Izraelio vykdytą bombardavimą buvo sunaikinti Gazos Ruožo orientyrai.
Prie kūnų paieškos prisijungė Egipto gelbėjimo komandos, turinčios kasimo įrangą.