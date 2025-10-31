Kinija įspėja JAV atsargiai rinkti žodžius dėl Taivano

Kinijos susivienijimas su Taivanu yra „nesustabdoma istorijos tendencija“, Malaizijoje susitikęs su JAV gynybos sekretoriumi Pete‘u Hegsethu pareiškė Kinijos gynybos ministras Dong Junas. Kinija, anot jo, turi pakankamai gebėjimų reaguoti į provokacijas.
JAV esą Taivano klausimu turi atsargiai rinkti žodžius ir veiksmus bei atmesti Taivano nepriklausomybę. Malaizijoje vyko ASEAN valstybių gynybos ministrų susitikimas.
Kinija laiko Taivaną savo teritorija, nors sala jau dešimtmečius turi nuo Pekino nepriklausomą ir demokratiškai išrinktą vyriausybę.
Kinija nori prisijungti Taivaną ir trečiadienį per savo Taivano reikalų biurą pareiškė siekianti taikaus susivienijimo, tačiau neatsisakysianti panaudoti ir jėgą. Regione tvyro susirūpinimas dėl Kinijos invazijos. Kinų pajėgos kone kasdien rengia pratybas prie Taivano krantų, kuriose dalyvauja karo laivai ir naikintuvai.
P. Hegsethas užsiminė apie susirūpinimą dėl Kinijos veiksmų Pietų Kinijos jūroje, aplink Taivaną bei prieš JAV sąjungininkes Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, rašė jis tinkle „X“. JAV, anot Pentagono vadovo, neieško konflikto. Esą toliau bus ginami savi interesai ir užtikrinama, kad tam regione būtų reikalingų pajėgumų.
Taivano prezidentas Lai Ching-te penktadienį pabrėžė, kad atmeta agresiją ar susivienijimo pastangas. Investicijos į šalies gynybą yra investicijos ir į taiką, sakė jis, kai kariuomenei buvo perduoti nauji tankai.
JAV yra stipriausia Taivano rėmėja. Vašingtonas, Pekino nepasitenkinimui, tiekia ginklus salai.