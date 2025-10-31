Latvijos parlamentas nubalsavo pasitraukti iš Stambulo konvencijos

Po keletą valandų trukusių debatų įstatymų leidėjai Rygoje pritarė tam, kad ES ir NATO priklausanti Baltijos šalis pasitrauktų iš Europos Tarybos susitarimo.
Kritikai teigia, kad Stambulo konvencija turi ideologinį pagrindą, kuris prieštarauja tradicinėms Latvijos šeimos vertybėms.
Įstatymą dėl sutarties nutraukimo dar turi patvirtinti prezidentas Edgaras Rinkevičius.
Europos Tarybos 2011 m. parengtą konvenciją Latvija po ilgų diskusijų ratifikavo tik praėjusiais metais, o šioje Baltijos valstybėje ji įsigaliojo 2024 m. gegužės 1 d.
Latvija taptų pirmąja ES valstybe nare, pasitraukusia iš šio susitarimo.
Pagal Stambulo konvenciją smurtas prieš moteris laikomas žmogaus teisių pažeidimu, sutartyje numatyta politinių bei teisinių priemonių, skirtų užtikrinti smurto prevenciją, aukų apsaugą ir pažeidėjų baudžiamąją atsakomybę visoje Europoje.
Sprendimas pasitraukti iš konvencijos buvo patvirtintas opozicijos pateiktu įstatymo projektu, tačiau buvo priimtas su vienos iš trijų partijų, priklausančių premjerės Evikos Silinos centro kairės koalicijai, parama.
Kol kas nėra aišku, ar šis žingsnis turės įtakos vyriausybės stabilumui. Konvencijos ratifikavimas buvo viena iš 2023 m. rugsėjį premjere tapusios E. Silinos prioritetinių sričių.
Moterų teisių gynimo grupės ir organizacijos, dirbančios su smurto aukomis, įspėjo, kad sprendimas pasitraukti iš konvencijos darytų neigiamą poveikį moterų apsaugai ir pastangoms skatinti lyčių lygybę.