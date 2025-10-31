Netikėtas interviu: prabilo iš traukinio Lietuvoje iššokęs rusas

Tikrintos sodybos, vienkiemiai, degalinės bei peržiūrėti vaizdo įrašai, tačiau be rezultatų.
Vėliau paaiškėjo, kad pabėgėlis yra Rusijos pilietis Danilas Muchametovas. Rugpjūtį VRM pranešė, kad jis rastas, tačiau aplinkybių nedetalizavo ir tik pabrėžė, jog „dėl vykdomo tyrimo detalių negalima atskleisti“.
Vaikiną aptiko ir Rusijos opozicinis kanalas „Current Time“. Nurodoma, kad Suomijos migracijos tarnyba atsisakė suteikti prieglobstį 21 metų rusui, o jis turėtų būti išduotas Lietuvai.
Bėgo nuo karo
„Man teisingiausias pasirinkimas buvo atsisakyti tarnybos kariuomenėje – atsisakyti imti ginklą į rankas. Nemačiau kitos išeities, kaip tik palikti Rusijos Federaciją. Aš sąmoningai priėmiau šį sprendimą“, – teigė Danilas Muchametovas.
Jis kelis kartus pabrėžė, kad desperatiškas žingsnis buvo savarankiškas. D. Muchametovas tikino, jog niekas jo neskatino.
Pasak jo, pabėgimui ruoštasi iš anksto. Pavasarį jis gavo šaukimą iš Domodedovo karinio komisariato ir iki 2025 m. vasaros jam buvo uždrausta išvykti iš Rusijos.
Skaitydamas naujienas apie invaziją į Ukrainą, vaikinas prisipažino buvęs priblokštas. „Man buvo skaudu, kad negaliu to sustabdyti, negaliu niekaip pakeisti situacijos“, – prisiminė D. Muchametovas.
Nepaisant Vladimiro Putino teiginių, esą šauktiniai kare nedalyvaus, jie žuvo jau pirmąją invazijos dieną. 2025 m. pavasarį iniciatyva „Chočiu žyt“ (liet. „Noriu gyventi“) paskelbė 217 žuvusių šauktinių pavardes, akcentuodama prievartą verčiant pasirašyti sutartis su Gynybos ministerija.
Lemtingas pabėgimas
Keleivinis traukinys „Adleris–Kaliningradas“ be sustojimų važiuoja apie 227 kilometrus per ES teritoriją. D. Muchametovas nusipirko bilietą ir naktį iš birželio 16-osios į 17-ąją 2025 m. iššoko iš judančio traukinio.
„Greitis buvo maždaug 40–45 kilometrai per valandą“, – prisiminė vaikinas. Netrukus šimtai Lietuvos pasieniečių ir policininkų pradėjo paiešką, pasitelkdami šunis, dronus ir sraigtasparnį.
Lietuvos pasienio tarnybos atstovas Giedrius Mišutis tuomet pažymėjo, kad prieš išduodant supaprastintą tranzitinę vizą jo duomenys buvo patikrinti. G. Mišutis akcentavo, jog asmuo nebuvo ieškomas, nepažeidęs įstatymų ir nekėlė grėsmės.
Pagal tarptautines sutartis tranzitinių vizų turėtojams draudžiama išlipti iš vagonų. D. Muchametovas, baimindamasis, kad Lietuva nepriglaus ir grąžins į Rusiją, pabėgo į Suomiją prašyti prieglobsčio.
Suomijos institucijos nusprendė deportuoti jį atgal į Lietuvą kaip pirmą saugią šalį ES.
Dabar jau laukdamas EŽTT sprendimo, D. Muchametovas įrašė žinutę artimiesiems: „Sveiki, tėti ir mama. Sveikos, mielos sesutės. Noriu pasakyti, kad man viskas gerai.“
D. Muchametovas tapo vienu iš 104 asmenų, kuriems nuo 2025 m. sausio iki rugsėjo Suomijoje prieglobstis buvo atmestas. Dauguma jų bėgo nuo mobilizacijos, bet institucijos rėmėsi tuometinio ministro Sergejaus Šoigu ir V. Putino pareiškimais, kad mobilizacija pasibaigusi.
2025 m. pavasarį Suomijos migracijos tarnybos atstovė Anu Karppi pabrėžė, jog tarnyba vadovaujasi JT konvencija. A. Karppi teigimu, vien karinės tarnybos grėsmė nelaikoma pakankamu pagrindu prieglobsčiui suteikti.
