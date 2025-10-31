Lrytas Premium prenumerata tik
Smūgis E. Macronui: reitinguose – naujas nepopuliarumo rekordas

2025 m. spalio 31 d. 12:08
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasiekė nepopuliarumo rekordą: tik 11 proc. prancūzų patenkinti jo darbu. Tai rodo apklausa, kurią laikraščio „Le Figaro“ užsakymu atliko nuomonės tyrimo institutas „Verian“.
E. Macrono reitingas šiuo metu yra istoriškai žemas. Iki šiol 11 proc. reitingą buvo pasiekęs tik jo pirmtakas François‘as Hollande – toks nepopuliarus šis buvo 2016 m. lapkritį.
Politologas Bruno Cautrès‘as, kalbėdamas su naujienų agentūra AFP, itin žemą E. Macrono populiarumo rodiklį aiškino vidaus politikos neramumais Prancūzijoje. Dėl jų daugelis piliečių kaltina E. Macroną, nes jis po 2024 m. Europos Parlamento rinkimų paleido Nacionalinę Asamblėją ir paskelbė naujus rinkimus. Tarptautinėje arenoje E. Macronas nebeįkūnija „nenuginčijamo lyderio“, nes čia dominuoja JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kalbėjo mokslininkas.
Turint omenyje šias tendencijas, E. Macronas gali tapti pirmuoju Prancūzijos prezidentu, kurio populiarumas smuks iki vienaženklio.
