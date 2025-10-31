Konferencija
Ukrainos SBU vadas prabilo apie itin slaptą operaciją: smogė „Orešnik“ raketų saugyklai

2025 m. spalio 31 d. 18:04
Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) vadovas Vasylis Maliukas tvirtina, kad 2023 m. vasarą Ukrainos gynybos žvalgyba, SBU ir užsienio žvalgybos tarnyba Rusijos teritorijoje sunaikino vieną iš trijų „Orešnik“ raketų.
Kaip praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, SBU vadovas apie tai paskelbė per spaudos konferenciją.
„Anksčiau nesame to paminėję, tačiau galime trumpai pasakyti, kad DIU (Ukrainos gynybos ministerijos gynybos žvalgybos), SBU ir FIS (užsienio žvalgybos tarnybos) pajėgos jų teritorijoje, Kapustin Jare, sėkmingai sunaikino vieną iš trijų „Orešnik“ raketų“, – sakė V. Maliukas.
Jis patikino, kad „sunaikinimas prilygo 100 proc.“ V. Maliukas pažymėjo, kad ši operacija niekaip nebuvo viešinama, o apie „Orešnik“ sunaikinimą buvo informuotas tik vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas – Ukrainos prezidentas.
Be to, pasak SBU vadovo, apie tai žinojo keli kitų šalių prezidentai.
„Tai įvyko tuo metu, kai pavadinimas „Orešnik“ dar nebuvo plačiai žinomas ar vartojamas, o rusai juo dar nekėlė ypatingos grėsmės. Jei neklystu, mes šią sėkmingą operaciją įvykdėme užpernai vasarą (2023 m.)“, – pridūrė jis.
