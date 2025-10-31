Lrytas Premium prenumerata tik
Žiniasklaida: Nyderlandų rinkimus laimėjo centristinė partija

2025 m. spalio 31 d. 14:52
Centristinė partija D66 laimėjo įtemptus Nyderlandų rinkimus, penktadienį pranešė vietos naujienų agentūra ANP, teigdama, kad jų balsų skaičiavimas rodo, jog kraštutinių dešiniųjų lyderis Geertas Wildersas nebegali pasivyti pirmaujančiųjų.
Tai reiškia, kad D66 lyderis Robas Jettenas gali tapti jauniausiu Europos Sąjungos penktos pagal ekonomikos dydį šalies vadovu, tačiau prieš tai laukia ilgos derybos dėl koalicijos.
ANP prognozes iškart citavo nemažai Nyderlandų žiniasklaidos priemonių, įskaitant nacionalinį transliuotoją NOS.
Likus nesuskaičiuotai vos vienai rinkimų apygardai ir balsams paštu iš užsienio, R. Jettenas turi labai nedidelę persvarą – 15 155 balsus prieš G. Wildersą.
Paštu atsiųsti balsai jau skaičiuojami Hagoje, tačiau galutiniai rezultatai bus paskelbti ne anksčiau kaip pirmadienio vakarą.
Istoriškai emigrantai dažniau palaiko centristines ir kairiąsias partijas. 2023 m. rinkimuose D66 paštu atsiųstais balsais aplenkė PVV (G. Wilderso Laisvės partiją) beveik 3 tūkst. balsų.
Antradienį aukščiausio rango politikai susirinks parlamente, kad išrinktų vadinamąjį „žvalgą“, kuris išsiaiškins, kokios partijos yra pasirengusios bendradarbiauti.
Partijos, surinkusios daugiausiai balsų, lyderis paskiria žvalgą ir pradeda sudėtingą koalicijos formavimo procesą, kuris gali trukti kelis mėnesius.
Iki tol laikinasis ministras pirmininkas Dickas Schoofas lieka pareigose. „Manau, kad per Kalėdas vis dar būsiu premjeras“, – sakė jis anksčiau penktadienį.
Visos partijos atmetė galimybę dirbti su G. Wildersu, kuris sužlugdė ankstesnę koaliciją išvesdamas iš jos savo partiją dėl nesutarimų migracijos klausimais.
Jei R. Jettenas bus patvirtintas rinkimų nugalėtoju, jis turės sudaryti koaliciją su panašių pažiūrų partijomis, kad surinktų daugumą – bent 76 vietas 150 vietų parlamente.
