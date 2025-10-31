Lrytas Premium prenumerata tik
Žiniasklaida: pratęstas Nacionalinės gvardijos dislokavimas Vašingtone

2025 m. spalio 31 d. 16:49
Nacionalinė gvardija, anot žiniasklaidos, JAV sostinėje Vašingtone liks dar kelis mėnesius. Jos karių dislokavimas pratęstas iki vasario pabaigos, pranešė kelios amerikiečių žiniasklaidos priemonės, remdamosi informuotais šaltiniais. JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas esą šią savaitę nurodė trims mėnesiams pratęsti pajėgų buvimą Vašingtone.
Anot pranešimų, šiuo metu sostinėje dislokuota daugiau kaip 2 tūkst. 300 Nacionalinės gvardijos karių. Manoma, kad to kaštai kasdien siekia milijoną dolerių (867 tūkst. 100 eurų), rašo CNN. Dėl besitęsiančio vyriausybės uždarymo nėra aišku, iš kur bus gauti pinigai.
Demokratai ir respublikonai JAV Kongrese jau kelias savaites ginčijasi dėl federalinio biudžeto. Didelė dalis valdžios institucijų veiklos sustabdyta, kai kurie valstybės tarnautoja negauna atlyginimų. Pasak CNN, kyla grėsmė ir Nacionalinės gvardijos karių atlygiui.
Nacionalinė gvardija yra karinės rezervo pajėgos ir JAV ginkluotųjų pajėgų dalis. Prezidentas Donaldas Trumpas prieš kelias savaites nusiuntė gvardiečius į Vašingtoną ir jų mobilizaciją argumentavo tariamai kerojančiu nusikalstamumu.
