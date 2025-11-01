Serbijoje minimos nelaimės geležinkelio stotyje metinės

Žmonės nešė gėles ir žvakes prie laikinų atitvarų greta apgadinto įėjimo į geležinkelio stotį, kur 2024 m. lapkričio 1 d. sugriuvus renovuotai stoginei žuvo 16 žmonių.
Tikėtasi, kad į minėjimą apie vidurdienį, kada įvyko nelaimė, susirinks dešimtys tūkstančių žmonių.
Po tragedijos, dėl kurios kaltinta giliai įsišaknijusi korupcija, Serbijoje kilo studentų rengiamų protestų banga.
Protestuotojai iš pradžių reikalavo skaidraus tyrimo, tačiau greitai imta reikalauti ir pirmalaikių rinkimų.
Studentai į nelaimės metines Novi Sade rinkosi jau penktadienį, keliaudami automobiliais, dviračiais ar pėsčiomis.
Tūkstančiai žygiavo apie 100 km iš Belgrado ar net apie 340 km iš Novi Pazaro. Žygis užtrūko 16 dienų, tiek, kiek žmonių žuvo per katastrofą.
Dėl protestų atsistatydino premjeras, žlugo vyriausybė ir buvo suformuota nauja. Tačiau nacionalistas prezidentas Aleksandaras Vučičius išsilaikė valdžioje.
A. Vučičius nuolat kartojo, kad protestuotojai neva yra iš užsienio finansuojami perversmo rengėjai, o jo partijos SNS nariai skleidžia sąmokslo teorijas, kad geležinkelio stoties stoginės sugriovimas neva galėjo būti specialiai suplanuotas išpuolis.
Tačiau penktadienį, kreipdamasis į žmones vaizdo įraše, A. Vučičius atsiprašė už savo teiginius, dėl kurių sakė dabar besigailintis.
Vyriausybė šeštadienį paskelbė gedulo diena, o Serbijos Stačiatikių Bažnyčios patriarchas Porfirijus aukoja Šv. Mišias aukoms Belgrado Šv. Savos katedroje.
Nors protestai buvo taikūs, tačiau rugpjūtį prasiveržė smurtas, o demonstracijos dalyviai dėl to kaltino valdžios rėmėjų ir policijos panaudotą jėgą.
Rugsėjį 13 žmonių, įskaitant buvusį statybų ministrą Goraną Vesičių, buvo apkaltinti baudžiamojoje byloje dėl stoginės griūties.
Taip pat tęsiamas atskiras tyrimas dėl korupcijos ir Europos Sąjungos palaikomas tyrimas dėl galimai netinkamai panaudotų ES lėšų vykdant renovaciją.
SerbijageležinkelisNelaimė
Rodyti daugiau žymių