Estijos pasienyje – dar viena keista provokacija: plaukė kateris su „Wagner“ vėliava

„Mūsų turima informacija, nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo, kad šiandien Narvos upe plaukė Rusijos pasienio apsaugos laivas su „Wagner“ privačios karinės grupės vėliava.
Galime tik spėlioti, ar šefas Prigožinas vis dar gyvas Rusijoje, ar Wagnerio įgula vėl bando užimti Maskvą, ar šįkart jie nusitaikė į Sankt Peterburgą?
Tačiau šis vaizdas tik patvirtina faktą, kad Rusijos „geležinė“ sistema byra dėl jų pradėto agresyvaus karo ir nuolatinio Vakarų spaudimo.
Taip pat galime patvirtinti, kad viskas, ką rusai bando daryti Narvos upėje, vyksta mūsų prižiūrint mūsų budriai akiai“, – skelbė Estijos užsienio reikalų ministerija.