JK gynybos sekretorius: traukinyje įvykdytas išpuolis panaudojant peilį – pavienis incidentas

Manoma, kad policija panaudojo elektrošoką prieš vyrą su dideliu peiliu, kuris siautėjo greitajame traukinyje, šeštadienio vakarą išvykusiame iš Piterboro stoties Keimbridžšyre. Britų transporto policija informavo, kad po to, kai traukinys buvo sustabdytas Hantingdono stotyje, buvo sulaikyti du asmenys.
JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris incidentą pavadino „keliančiu didelį susirūpinimą“. Per išpuolį, kuris įvyko traukinyje iš Donkasterio į Londono Kings Cross stotį, niekas nežuvo. Dešimtas žmogus patyrė sužalojimų, kurie nekelia pavojaus gyvybei.
J. Healey sekmadienio rytą transliuotojui „Sky News“ sakė, kad „nėra priežasties, dėl kurios mes visi negalėtume toliau gyventi savo gyvenimų“, ir apibūdino šį incidentą kaip „pavienį“. Atsakydamas į klausimą, ar šis įvykis yra susijęs su terorizmu, jis pažymėjo, kad „išankstinis vertinimas yra tas, jog tai buvo pavienis incidentas, pavienė ataka“.
„Tačiau tokios išvados, tolesni vertinimai ir informacija bus pateikti visuomenei, kai tik jie bus gauti“, – nurodė jis.
Hantingdono geležinkelio stotis sekmadienio rytą vis dar buvo atitverta, o platformoje vis dar buvo matomas minėtas traukinys. Aplink stotį buvo dislokuoti pareigūnai, o kelias prie stoties automobilių stovėjimo aikštelės buvo uždarytas.
Policija vėliau sekmadienį pranešė, kad po išpuolio traukinyje buvo sulaikyti du JK piliečiai, įtariami pasikėsinimu nužudyti, ir taip pat nurodė, jog ši ataka nebuvo „teroristinis incidentas“. Anot transporto policijos viršininko Johno Lovelesso, sulaikyti asmenys – „32 m. vyras, juodaodis JK pilietis, ir 35 m. vyras, iš Karibų kilęs JK pilietis“.
Laikraštis „The Times“ skelbė, kad liudininkai kalbėjo apie vyrą su dideliu peiliu ir tualetuose besislėpusius keleivius. Vienas vyras, prisistatęs Gavino vardu, „Sky News“ sakė, kad, jo manymu, prieš įtariamąjį buvo panaudotas elektrošokas, o tada jis buvo sulaikytas. Kitas incidento liudininkas Olly Fosteris BBC teigė, kad vyresnio amžiaus vyras sutrukdė užpuolikui padurti jaunesnę merginą ir dėl to patyrė galvos ir kaklo sužalojimus.
