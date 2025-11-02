Laikinasis Sirijos prezidentas lankysis Baltuosiuose rūmuose

A. al Sharaa lapkričio pradžioje vyks į Baltuosius rūmus su „istoriniu“ vizitu, pareiškė Sirijos užsienio reikalų ministras Asaadas al Shaibani, informavo valstybinė televizija „al-Ekhbariya“. Pasak Sirijos oficialios naujienų agentūros SANA, tai bus pirmasis kurio nors Sirijos prezidento vizitas Vašingtone nuo 1946 m.
Per derybas Vašingtone bus aptartas karo nuniokotos Sirijos atstatymas, teigė A. al Shaibani, kurį citavo SANA.
JAV žinių portalas „Axios“, remdamasis JAV specialiuoju pasiuntiniu Sirijoje Tomu Barracku, šeštadienį pranešė, kad A. al Sharaa į Vašingtoną turėtų vykti lapkričio 10 d. ir susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Anot „Axios“, manoma, kad A. al Sharaa Baltuosiuose rūmuose pasirašys deklaraciją, kuria Sirija bus oficialiai įtraukta į JAV vadovaujamą kovos su teroristine grupuote „Islamo valstybė“ koaliciją.
2014 m. „Islamo valstybė“ užėmė dideles Sirijos ir kaimyninio Irako teritorijas. JAV inicijavo kovos su šia grupuote operaciją, kurios metu Amerikos kariuomenė kartu su sąjungininkais abiejose šalyse surengė tūkstančius antskrydžių. „Islamo valstybė“ laikoma nugalėta kariniu požiūriu, tačiau Sirijoje ir Irake vis dar veikia apie 2,5 tūkst. jos operatyvininkų.
Gruodžio mėnesį A. al Sharaa į priekį vedė islamistų vadovaujamą sukilėlių aljansą, kuris nuvertė ilgametį Sirijos prezidentą Basharą al Assadą – šis po to pabėgo į Rusiją. Nuo tada, kai B. al Assadas buvo nuverstas, naujoji Sirijos vadovybė siekia pasaulio pripažinimo ir ekonominės paramos, kad galėtų atstatyti šalį, nuniokotą per daugiau nei dešimtmetį trukusį karą.
