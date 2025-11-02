Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Premjero biuras: Izraelis gavo trijų Gazos Ruože laikytų įkaitų palaikus

2025 m. lapkričio 2 d. 21:38
Izraelis pranešė, kad jo saugumo pajėgos Gazos Ruože gavo iš Raudonojo Kryžiaus trijų įkaitų palaikus. Juos sekmadienį grąžino „Hamas“ pagal JAV tarpininkautą paliaubų susitarimą.
Daugiau nuotraukų (1)
„Izraelis per Raudonąjį Kryžių gavo trijų kritusių įkaitų karstus, perduotus IDF ir „Shin Bet“ pajėgoms Gazos Ruože“, – teigiama premjero biuro pranešime ir priduriama, kad palaikai bus perkelti į teismo medicinos centrą identifikavimui.
Anksčiau „Hamas“ karinis sparnas „Ezedine'o Al Qassamo brigados“ paskelbė, kad perduos Izraeliui kūnus, sekmadienį rastus prie vieno iš tunelių Gazos Ruožo pietuose.
Nepaisant pasitaikančių smurto protrūkių, trapios paliaubos Gazos Ruože laikosi nuo spalio 10 d. pagal JAV tarpininkautą susitarimą, sutelktą daugiausia į visų Izraelyje paimtų įkaitų – tiek gyvų, tiek mirusių – grąžinimą.
Nuo paliaubų pradžios „Hamas“ paleido 20 išgyvenusių įkaitų ir pradėjo perduoti nužudytųjų palaikus. Izraelis kaltina „Hamas“ delsiant grąžinti palaikus. Palestiniečių grupuotė sako, kad procesas lėtas, nes daugelis palaikų yra palaidoti po griuvėsiais. Tačiau anksčiau grupuotė yra perdavusi palaikus, kurie, kaip vėliau nustatė teismo medicinos ekspertai, nebuvo Izraelyje paimtų įkaitų.
IzraelisGazos Ruožas„Hamas“
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.