Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisĮvykiai

D. Trumpas: prieš migrantus nukreipti ICE reidai nebuvo pakankamai griežti

2025 m. lapkričio 3 d. 11:58
Pasigirdus kritikai dėl reidų, nukreiptų prieš migrantus, JAV prezidentas Donaldas Trumpas, duodamas interviu transliuotojui „CBS News“, ėmėsi ginti imigracijos kontrolės operacijas.
Daugiau nuotraukų (1)
Remiantis sekmadienį paskelbta interviu stenograma, D. Trumpas sulaukė klausimo, ar kai kurie reidai nebuvo per griežti.
„Ne. Manau, kad jie nebuvo pakankamai griežti“, – pareiškė jis.
Internete jau kelias savaites plinta reidų vaizdo įrašai, kurie sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Per interviu buvo pateikti keli pavyzdžiai, įskaitant ašarinių dujų panaudojimą, išdaužtą automobilio langą ir incidentą, kuomet moteris nukrito ant žemės. D. Trumpo buvo paklausta, ar jis pritaria tokiai taktikai.
„Taip, nes reikia išprašyti žmones“, – sakė jis, tvirtindamas, kad daugybė asmenų, prieš kuriuos buvo imtasi veiksmų, buvo žudikai.
Imigracijos ir muitinės kontrolės (ICE) operacijos yra dalis D. Trumpo administracijos griežtesnės imigracijos politikos, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas, anot jos, nusikaltėliams užsieniečiams ir migrantams, gyvenantiems JAV be teisinių dokumentų.
Kritikai kaltina administraciją savavališku šios politikos vykdymu. ICE reidai kai kuriuose miestuose, kuriuos kartais vykdo kaukėti pareigūnai, sukėlė pasipiktinimą.
Administracija savo ruožtu tvirtina, kad kritikai kursto priešiškumą ICE atžvilgiu ir provokuoja išpuolius prieš teisėsaugos pareigūnus.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)migrantai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.