Dėl žiauraus vaizdo įrašo – skandalas Izraelyje: sureagavo ir B. Netanyahu

2025 m. lapkričio 3 d. 09:21
Izraelio policija skandale dėl nutekinto kankinimų vaizdo įrašo iš Sde Teimano karinės bazės sulaikė buvusią vyriausiąją kariuomenės advokatę Yifat Tomer Yerushalmi. Įraše nufilmuotas sulaikyto palestiniečio kankinimas.
Teisininkė kaltinama trukdanti tyrimui, pranešė Izraelio žiniasklaida. Ji penktadienį dėl nutekinto įrašo pateikė atsistatydinimo prašymą.
Savo atsistatydinimo prašyme Y. Tomer Yerushalmi, anot pranešimų, prisiėmė atsakomybę dėl vaizdo įrašo perdavimo. Ji esą sutiko, kad įrašas būtų paskelbtas, nes „norėjo atsikirsti neteisingai propagandai prieš karinės teisėsaugos instituciją“.
Pasak žiniasklaidos, dėl panašių įtarimų sulaikytas ir buvęs kariuomenės vyriausiasis prokuroras.
Policija padėjo tyrimą, kad išsiaiškintų, ar karinės prokuratūros pareigūnai susiję su vaizdo įrašo paskelbimu.
Stebėjimo kameros įraše esą užfiksuota, kaip kariai kankina vieną islamistinio „Hamas“ judėjimo narį. Tačiau tai nėra aiškiai matoma, nes kariai su apsauginiais skydais sudaro savotišką sieną. Anot žiniasklaidos, vyrui prireikė gydymo ligoninėje.
Dėl to kaltinimai pateikti penkiems rezervistams. Kaltinimus, kad sulaikytasis buvo ir seksualiai išnaudojamas, advokatai griežtai atmetė.
Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu įrašo paskelbimą pavadino „galimai rimčiausiu viešųjų ryšių išpuoliu“ prieš Izraelio įvaizdį nuo valstybės sukūrimo. Jis paskelbė, kad bus atliekamas nepriklausomas tyrimas.
IzraelisPalestina„Hamas“
