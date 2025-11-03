Konferencija
Latvija iš naujo svarstys galimybę pasitraukti iš Stambulo konvencijos

2025 m. lapkričio 3 d. 18:08
Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pirmadienį grąžino parlamentui prieštaringai vertinamą įstatymą, pagal kurį Baltijos valstybė pasitraukia iš Europos sutarties dėl kovos su smurtu prieš moteris.
Jei E. Rinkevičius būtų pasirašęs praėjusią savaitę parlamento priimtą įstatymą, Latvija būtų tapusi pirmąja Europos Sąjungos šalimi, pasitraukusia iš Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris.
Prezidento pareiškime sakoma, kad dabartinis įstatymas „pasiųstų prieštaringą žinią tiek Latvijos visuomenei, tiek tarptautiniams sąjungininkams“.
Ketvirtadienį dauguma Latvijos deputatų nubalsavo už pasitraukimą iš Stambulo konvencijos, teigdami, kad ji skatina „genderistines“ teorijas ir naujas lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos normas.
2024 m. lapkritį Latvijos parlamento ratifikuota Europos Tarybos konvencija reikalauja, kad ją pasirašiusios šalys parengtų įstatymus ir politikos priemones, skirtas užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir fiziniam smurtui šeimoje.
