Nelaimė Romoje: istorinis bokštas paskendo dulkėse

Nacionalinės priešgaisrinės tarnybos atstovas Luka Caris patvirtino, kad gelbėtojai išgelbėjo po griuvėsiais įstrigusį asmenį, rašo „Reuters“.
Incidentas įvyko Via dei Fori Imperiali prospekte, vedančiame nuo Piazza Venezia iki Koliziejaus.
Torre dei Conti yra 29 metrų aukščio statinys, nenaudojamas nuo 2006 m. Miesto valdžia nurodo, kad vykdomas ketverių metų renovacijos projektas turėjo baigtis kitąmet.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti pro bokšto langus verčiantys dulkų debesys ir girdimas griūvančios mūro konstrukcijos garsas.
Dėl restauracijos darbų teritorija aplink bokštą buvo uždaryta pėstiesiems, praneša „ANSA“.
Pastatas pastatytas XIII a. pradžioje popiežiaus Inocento III iniciatyva jo giminei.
L. Caris pažymėjo, kad avariniai darbai vietoje buvo vykdomi nedelsiant, teigia „Reuters“.