Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Nelaimė Romoje: istorinis bokštas paskendo dulkėse

2025 m. lapkričio 3 d. 14:34
Lrytas.lt
Pirmadienį Romos centre, netoli Koliziejaus, dalinai sugriuvo renovuojamas viduramžių bokštas Torre dei Conti, praneša „ANSA“. Vienas darbininkas paguldytas į ligoninę su sunkiais sužalojimais, dar du lengvai nukentėję hospitalizacijos atsisakė.
Daugiau nuotraukų (1)
Nacionalinės priešgaisrinės tarnybos atstovas Luka Caris patvirtino, kad gelbėtojai išgelbėjo po griuvėsiais įstrigusį asmenį, rašo „Reuters“.
Incidentas įvyko Via dei Fori Imperiali prospekte, vedančiame nuo Piazza Venezia iki Koliziejaus.
Torre dei Conti yra 29 metrų aukščio statinys, nenaudojamas nuo 2006 m. Miesto valdžia nurodo, kad vykdomas ketverių metų renovacijos projektas turėjo baigtis kitąmet.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti pro bokšto langus verčiantys dulkų debesys ir girdimas griūvančios mūro konstrukcijos garsas.
Dėl restauracijos darbų teritorija aplink bokštą buvo uždaryta pėstiesiems, praneša „ANSA“.
Pastatas pastatytas XIII a. pradžioje popiežiaus Inocento III iniciatyva jo giminei.
L. Caris pažymėjo, kad avariniai darbai vietoje buvo vykdomi nedelsiant, teigia „Reuters“.
ItalijaRoma

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.