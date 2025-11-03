Lrytas Premium prenumerata tik
Po išpuolio panaudojant peilį JK traukinyje vyrui pateikti kaltinimai dėl pasikėsinimo nužudyti

2025 m. lapkričio 3 d. 12:56
Vienam vyrui buvo pateikti kaltinimai dėl traukinyje Keimbridžšyre įvykdyto išpuolio panaudojant peilį; be to, jis buvo apkaltintas pasikėsinimu nužudyti po incidento kitame traukinyje anksčiau tą pačią dieną.
32-ejų įtariamasis vėliau pirmadienį pasirodys Piterboro magistratų teisme, jam po išpuolio, šeštadienį įvykdyto iš Donkasterio į Londono „King‘s Cross“ stotį vykusiame traukinyje, buvo pateikta 10 kaltinimų dėl pasikėsinimo nužudyti, vienas kaltinimas dėl kūno sužalojimo ir vienas kaltinimas dėl aštraus daikto laikymo, paskelbė britų transporto policija.
Be to, jam pateiktas dar vienas kaltinimas dėl pasikėsinimo nužudyti ir aštraus daikto laikymo – tai susiję su incidentu „Pontoon Dock“ DLR traukinių stotyje ankstyvą tos pačios dienos rytą.
Policijos viršininko pavaduotojas Stuartas Cundy pareiškė, kad „baudžiamasis tyrimas ir parama aukoms yra britų transporto policijos prioritetas“.
„Mūsų tyrimo metu domimasi ir kitais galimais susijusiais nusikaltimais. Po to, kai buvo pateikti kaltinimai, kuriuos patvirtino Karališkoji prokuratūra, norėčiau pabrėžti būtinybę nesakyti ir neskelbti nieko, kas galėtų pakenkti vykstančiam baudžiamajam tyrimui ar tyrimo vientisumui“, – sakė S. Cundy.
