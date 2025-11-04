Austrijoje sulaikytas Latvijos pilietis, traukinyje grasinęs paimti įkaitų

Kelionės metu 31 metų vyras sakė, kad paims įkaitų, jei į traukinį įlips policijos pareigūnai, agentūrai dpa sakė Zalcburgo policijos atstovas spaudai.
Traukiniui sustojus Zalcburge, jį sulaikė specialiosios pajėgos. Pasak atstovo spaudai, sulaikomas vyras bandė priešintis ir vienas policijos pareigūnas buvo sužeistas.
Vyras nebuvo ginkluotas, teigė policija.
Tai įvyko praėjus vos kelioms dienoms po incidento Jungtinėje Karalystėje, kai traukinyje peiliu buvo sužeista dešimt žmonių. Dėl šio įvykio buvo sulaikytas 32 metų įtariamasis ir jam pateikti kaltinimai.