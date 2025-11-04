C. Sheinbaum: JAV kartelių Meksikos žemėje nepuls

„To nebus“, – komentuodama transliuotojo „NBC News“ pranešimą, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija planuoja pradėti sausumos operacijas prieš galingus Meksikos kartelius, žurnalistams atsakė C. Sheinbaum.
„Be to, mes nesutinkame“ su jokia intervencija, pridūrė kairiųjų pažiūrų C. Sheinbaum.
D. Trumpas kaltina Meksiką, kad ši nededa pakankamai pastangų sustabdyti į Jungtines Valstijas plūstantį narkotikų srautą.
Be to, kad keletą Meksikos kartelių paskelbė „teroristinėmis“ organizacijomis, jis pasiūlė kovai su narkotikų karteliais pasiųsti į Meksiką kariuomenę, tačiau C. Sheinbaum šį pasiūlymą atmetė.
Rugsėjo mėnesį susitikęs su C. Sheinbaum, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pagyrė jos pastangas kovojant su narkotikais ir pažadėjo, kad JAV gerbs Meksikos suverenumą.
Tačiau pirmadienį NBC pranešė, kad D. Trumpo administracija pradėjo rengti karius ir žvalgybos pareigūnus galimai misijai Meksikos teritorijoje.
Pranešime, kuriame cituojami keturi nenurodyti dabartiniai arba buvę JAV pareigūnai, teigiama, kad dislokavimas „nėra neišvengiamas“, o galutinis sprendimas dar nepriimtas.
Operacija Meksikoje reikštų dramatišką D. Trumpo karinės kampanijos prieš Lotynų Amerikos narkotikų kontrabandininkus eskalavimą.
Per pastarąsias savaites JAV smūgiai į įtariamus narkotikų kontrabandos laivus Ramiajame vandenyne ir Karibų jūros regione nusinešė mažiausiai 62 žmonių gyvybes.
Iki šiol daugumos smūgių taikiniu buvo Venesuelos laivai.