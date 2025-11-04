D. Trumpas grasina Niujorkui finansiniais padariniais, jei mero rinkimus laimės demokratas Z. Mamdani

„Jei komunistų kandidatas Zohranas Mamdani laimės Niujorko mero rinkimus, labai mažai tikėtina, kad aš savo mylimam gimtajam miestui skirsiu daugiau nei įstatymų numatytos minimalios federalinių lėšų sumos“, – rašė respublikonas savo socialiniame tinkle „Truth Social“. Vadovaujant 34 metų naujokui, anot prezidento, „šis kažkada toks nuostabus miestas neturi šansų pasiekti sėkmės ar net išlikti“.
Antradienį Niujorko gyventojai renka naują merą. Apklausose Z. Mamdani aiškia persvara lenkia buvusį demokratų gubernatorių Andrew Cuomo, kuris dalyvauja rinkimuose kaip nepriklausomas kandidatas. Respublikonų atstovas Curtis Sliwa liberaliame Rytų pakrantės mieste neturi didelių šansų laimėti. Todėl net D. Trumpas rašė, kad kiekvienas balsas už C. Silwą yra „balsas už Mamdani“.
Vietoj to prezidentas ragino balsuoti už A. Cuomo. „Mėgstate asmeniškai Andrew Cuomo ar ne, iš tikrųjų neturite pasirinkimo. Turite balsuoti už jį ir tikėtis, kad jis atliks fantastišką darbą“, – rašė D. Trumpas.
Z. Mamdani šiuo metu yra Niujorko valstijos parlamento narys ir priklauso kairiajam demokratų sparnui. Jis per rinkimų kampaniją, be kita ko, žadėjo nuomos kainų ribas bei nemokamus autobusus ir vaikų priežiūrą. Tai jis nori finansuoti įvesdamas didesnius mokesčius turtingiesiems ir įmonėms.
Jei laimėtų rinkimus, Z. Mamdani būtų pirmasis daugiau kaip 8 mln. gyventojų turinčio miesto meras musulmonas ir vienas žinomiausių D. Trumpo priešininkų.