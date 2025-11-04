Mirė JAV politikos gigantas Dickas Cheney: garsėjo savo humoro jausmu

Kaip rašo CNN, politikas dešimtmečius buvo poliarizuojanti Vašingtono galios figūra, vėlesniais metais atitolusi nuo Respublikonų dėl aštrios Donaldo Trumpo kritikos.
D. Cheney po širdies transplantacijos 2012 m. dar ilgai gyveno aktyviai ir savo širdį vadino „pačiu gyvenimo dovanos įsikūnijimu“.
Savo humoro jausmu pagarsėjęs Vajomingo valstijos atstovas, taip pat dirbo Baltųjų rūmų administracijos vadovu ir gynybos sekretoriumi.
R. Cheney lankėsi ir Lietuvoje, kur dalyvavo 2006 m. Vilniaus konferencijoje „Bendra vizija bendrai kaimynystei“, kurioje susirinko 25 šalių delegacijos.
Rugsėjo 11 d. svarba
2001 m. rugsėjo 11-osios rytą, prezidentui išvykus, D. Cheney Baltuosiuose rūmuose ėmėsi krizės valdymo iš požeminio bunkerio. Jis pritarė nepaprastoms priemonėms ir skatino plačią kovos su „al Qaeda“ ir Talibanu kampaniją.
Po Afganistano sekė Irakas: D. Cheney perspėjimai apie tariamas masinio naikinimo ginkluotes ir ryšius su teroristais stipriai prisidėjo prie 2003 m. invazijos. Vėlesnės ataskaitos parodė, kad dalis žvalgybos duomenų buvo klaidingi arba netiksliai interpretuoti, rašo CNN.
D. Cheney gynė „sustiprintų tardymų“ praktiką ir Gvantanamo kalinimus, vadindamas tai priimtinomis priemonėmis. Kritikus jis atremdavo be atgailos, tikindamas, jog elgėsi pagal „geriausią tuo metu turimą informaciją“.
Pentagone D. Cheney vadovavo Panamos operacijai 1989 m. ir „Desert Storm“ 1991 m. Jam būdingas įsitikinimas plačiomis vykdomosios valdžios galiomis jis nevengė formuoti ir energetikos politikos, ir nacionalinio saugumo kurso.
Palikimas ir ginčai
Vėlesniais metais D. Cheney tapo nuožmiu D. Trumpo kritiku. Jis kaltino D. Trumpą didžiausia grėsme respublikai ir vadino „bailiu“, meluojančiu savo rėmėjams.
2024 m. D. Cheney pranešė balsuosiąs už Demokratų kandidatę Kamalą Harris, pabrėždamas pareigą Konstitucijai virš partinių interesų. Respublikonų partijos posūkis į populizmą užtvirtino jo atsiribojimą.
Pirmąjį infarktą D. Cheney patyrė 1978 m., vėliau sekė dar keli, kol 2012 m. sulaukė širdies transplantacijos.
Į Baracko Obamos inauguraciją 2009 m. jis atvyko vežimėlyje, bet politinio gyvenimo neapleido.
D. Cheney išleido prisiminimus apie politinę karjerą ir kovą su širdies liga, taip pat knygą drauge su dukra Liz.
Politikas liko simboliu ir griežto atgrasymo, ir peržengtų ribų kovoje su terorizmu. Jis tvirtino, kad dėl Irako sprendimo „nesigaili“ ir „padarytų tą patį dar kartą“.
Nepaisant žemų reitingų pasitraukimo metu, D. Cheney niekada neatsisakė savo doktrinos apie prezidento galias ir JAV vaidmenį pasaulyje. Jo įtaka formavo visą saugumo epochą, sekusią po rugsėjo 11 d. atakų.