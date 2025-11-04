Žinios, kurios šviečia.
Nyderlandų kraštutinių dešiniųjų lyderis G. Wildersas pripažino pralaimėjęs rinkimus

2025 m. lapkričio 4 d. 19:49
Nyderlandų kraštutinių dešiniųjų lyderis Geertas Wildersas antradienį pripažino nedideliu skirtumu pralaimėjęs rinkimus ir pasveikino centristą 38 metų Robą Jetteną, veikiausiai tapsiantį jauniausiu Nyderlandų ministru pirmininku.
G. Wildersas pripažino, kad R. Jettenas jį aplenkė 28 tūkst. balsų. „Tikimybė, kad tai pasikeis, yra gana maža. Todėl pasveikinau poną Jetteną su pergale“, – žurnalistams sakė G. Wildersas.
Anksčiau jis socialiniuose tinkluose dalijosi nepagrįstais kaltinimais dėl balsavimo pažeidimų, todėl kai kurie abejojo, ar jis pripažins rinkimų rezultatus.
Rinkimų komisija patvirtino, kad centristų partija D66 laimėjo trečiadienį vykusius parlamento rinkimus ir turės parlamente 26 mandatus iš 150.
Tiek pat vietų atiteko ir G. Wilderso kraštutiniams dešiniesiems, tačiau jie surinko mažiau balsų.
Oficialūs galutiniai rinkimų rezultatai bus paskelbti Hagoje lapkričio 7 dieną.
