Pasak valdžios institucijų, šis vyras, kuris yra Rumunijos pilietis, ilgos gelbėjimo operacijos metu buvo sąmoningas, tačiau vėliau buvo hospitalizuotas kritinės būklės. Italijos naujienų agentūra ANSA, remdamasi Umberto I ligoninės pateiktais duomenimis, skelbė, kad vyrą buvo „bandoma gaivinti apie valandą“.
Nepaisant to, „savaiminio širdies darbo atkurti nepavyko“, o jo „mirtis buvo konstatuota 0.20 val.“, informavo ANSA.
Jis talkino renovuojant bokštą „Torre dei Conti“, kuris įgriuvo pirmadienį prieš pat vidurdienį. Gatvėje pažiro griuvėsiai, o į orą pakilo tirštas baltas dulkių debesis. Priešgaisrinės tarnybos atstovas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad iš įvykio vietos buvo evakuoti dar trys darbininkai, vieno iš jų būklė buvo kritinė.
Šis bokštas stūkso judrioje vietoje, netoli Koliziejaus ir Romos Forumo. Maždaug po pusantros valandos jis įgriuvo antrą kartą.
Vienas darbininkas, kuris buvo bokšto viduje pirmojo įgriuvimo metu, AFP sakė, kad jis pabėgo per balkoną.
„Nebuvo saugu. Tiesiog noriu grįžti namo“, – sakė dulkėtą uniformą vilkintis vyras, kuris prisistatė kaip 67-erių Ottaviano.
XIII a. pradžioje pastatytas „Torre dei Conti“ bokštas buvo restauruojamas Europos Sąjungos lėšomis.
Remiantis Romos kultūros paveldo valdybos pareiškimu, pirmadienį įvykusi griūtis paveikė atramą, dalį bokšto pagrindo, dalį laiptinės ir stogą. 2025 m. birželio mėnesį pradėtas darbų, apimančių asbesto šalinimą, etapas buvo praktiškai baigtas. Valdyba pažymėjo, kad renovacijos pradžioje atlikta analizė parodė, jog yra sudarytos „būtinos saugos sąlygos“.
Italijos vyriausybė išsikvietė Rusijos ambasadorių, kai Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova šią nelaimę susiejo su Italijos parama Ukrainai.
„Kol Italijos vyriausybė toliau tuščiai švaistys mokesčių mokėtojų pinigus, sugrius visa Italija – nuo ekonomikos iki bokštų“, – platformoje „Telegram“ pareiškė M. Zacharova.
Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani sukritikavo M. Zacharovos išsakytas pastabas kaip „gėdingas ir nepriimtinas“.