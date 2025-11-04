Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
PasaulisĮvykiai

V. Putinas D20 susitikime Pietų Afrikoje nedalyvaus, Rusijos delegacijai vadovaus jo pavaduotojas

2025 m. lapkričio 4 d. 21:15
Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui šį mėnesį Pietų Afrikoje vyksiančiame dvidešimties didžiausių išsivysčiusių ir besivystančių šalių viršūnių susitikime atstovaus prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Maksimas Oreškinas.
Daugiau nuotraukų (1)
43-ejų M. Oreškinas Johanesburge lapkričio 20–24 dienomis vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime vadovaus Rusijos delegacijai, antradienį pranešė Kremlius.
Pastaraisiais metais V. Putinas, 2022 m. pradėjęs plataus masto invaziją į Ukrainą, stengiasi asmeniškai nedalyvauti viršūnių susitikimuose.
Susitikime nedalyvaus ir pirmiau Rusijos delegacijai vadovavęs užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, kuriam šį kartą atstovaus vienas iš jo pavaduotojų.
Buvęs ekonomikos ministras M. Oreškinas taip pat yra V. Putino specialusis pasiuntinys ekonominiam bendradarbiavimui BRICS+ šalių grupėje, kurią sudaro ją įsteigusios Brazilija, Rusija, Indija, Kinija ir Pietų Afrika bei kitos šalys.
Vladimiras PutinasPietų Afrikos Respublika (PAR)Rusija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.