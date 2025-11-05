Iš Izraelio – kritika išrinktajam Niujorko merui

„Miestas, kuris kadaise buvo pasaulinės laisvės simbolis, perdavė savo raktus „Hamas“ šalininkui“, – platformoje „X“ rašė dešiniųjų pažiūrų diasporos ir kovos su antisemitizmu ministras Amichai Chikli.
Toliau jis teigė, kad Z. Mamdani pažiūros yra „netoli nuo tų džihado fanatikų, kurie prieš 25 metus nužudė tris tūkstančius šalies žmonių“, turėdamas omenyje 2001 m. rugsėjo 11-osios „Al Qaeda“ atakas Niujorke ir Vašingtone.
34 metų Z. Mamdani, kuris pažadėjo padaryti Niujorką prieinamesnį, taps pirmuoju miesto meru musulmonu, kai sausio mėnesį pradės eiti pareigas.
Pastaraisiais mėnesiais jis garsiai pasmerkė antisemitizmą bet taip pat ir islamofobiją, kurią pats patyrė. Z. Mamdani taip pat yra ilgametis Palestinos reikalo rėmėjas.
Dėl savo pozicijos Izraelio atžvilgiu – kurį yra pavadinęs „apartheido režimu“, o karą Gazos Ruože „genocidu“ – jis užsitraukė kai kurių žydų bendruomenės narių pyktį.
„Niujorkas niekada nebebus toks pat, ypač žydų bendruomenei. Miestas atviromis akimis žengia į prarają, į kurią jau nugrimzdo Londonas, – pridūrė A. Chikli įraše „X“. – Kviečiu Niujorko žydus rimtai apsvarstyti galimybę savo naujus namus susikurti Izraelio žemėje.“
Lemiamą pergalę rinkimuose Z. Mamdani iškovojo nepaisant aršios verslo elito, konservatyvios žiniasklaidos komentatorių ir JAV prezidento Donaldo Trumpo kritikos dėl jo politikos bei musulmoniškų šaknų.
Antradienį D. Trumpas paskutinę minutę įsikišo į rinkimų eigą ir savo socialinės žiniasklaidos platformoje melagingai išvadino Z. Mamdani „žydų nekentėju“.