Buvusi Argentinos prezidentė C. Kirchner vėl teisiama dėl korupcijos

Be 72-ejų C. Kirchner bus teisiami dar 86 asmenys, įskaitant buvusį ministrą ir viceministrus.
Svarbiausias įrodymas baudžiamajame procese yra užrašų knygelės, kuriose buvęs vyriausybės vairuotojas nuo 2003 iki 2015 esą žymėjosi, kada kyšius grynaisiais iš verslininkų gabeno vyriausybės atstovams.
Buvusi prezidentė C. Kirchner jau 2022 m. gruodį buvo pripažinta kalta dėl korupcijos ir nuteista šešerių metų laisvės atėmimo bausme. Be to, teismas nusprendė, kad ji iki gyvenimo galo negalės užimti politinių postų. 2025 m. birželį Argentinos Aukščiausiasis teismas patvirtino nuosprendį. Remiantis teismo sprendimu, C. Kirchner gali atlikti bausmę namų arešte.
Jei bus nuteista dabar prasidedančiame procese, C. Kirchner gresia dar 10 metų laisvės atėmimo. Tikimasi ilgo proceso. C. Kirchner advokatai abejoja įrodymų tikrumu. Jie, be kita ko, argumentuoja, kad įrašai užrašų knygelėse buvo daugiau kaip 1 tūkst. 500 kartų keisti.
Pati C. Kirchner daug metų tvirtina esanti teisėsaugos vykdomo politiškai motyvuoto persekiojimo auka. Buvusi prezidentė iki šiol yra kairiųjų peronistų, įtakingiausio opozicinio judėjimo prieš ultraliberalų prezidentą Javierą Milei lyderiaujanti figūra. J. Milei partija „La Libertad Avanza“ (LLA) spalio pabaigoje iškovojo aiškią pergalę tarpiniuose Argentinos Kongreso rinkimuose – kairioji stovykla patyrė skaudų pralaimėjimą.