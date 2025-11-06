Dėl besitęsiančio vyriausybės uždarymo JAV bus atšaukiami skrydžiai

Transporto sekretorius S. Duffy‘is antradienį įspėjo dėl galimų oro erdvės uždarymų, nes daug oro dispečerių, negaudami atlyginimo, praneša sergantys. Tai prieš du ilguosius šventinius savaitgalius lapkritį gali sukelti chaosą oro uostuose, ypač – prieš Padėkos dieną lapkričio 27-ąją. Dideliuose oro uostuose, pavyzdžiui, Hiūstono Teksase jau praėjusiomis savaitėmis būta ilgų vėlavimų ir atšauktų reisų.
Daugiau kaip 60 tūkst. oro dispečerių ir Transporto saugos administracijos (TSA) darbuotojų dirba negaudami atlyginimo. Baltieji rūmai įspėjo, kad padaugėjus darbuotojų neatvykimo į darbą atvejų gali kilti chaosas prie registracijos stalų.
Oro uostų darbuotojai, pranešantys apie ligą, užuot dirbę be atlyginimo – dėl to kylą didelių vėlavimų – buvo vienas svarbių veiksnių, lėmusių ankstesnio vyriausybės uždarymo pabaigą 2019 m. per pirmąją JAV prezidento Donaldo Trumpo kadenciją.
Dabartinis vyriausybės uždarymas tęsiasi nuo spalio 1 d., nes respublikonai ir demokratai Senate nesusitaria dėl pereinamojo laikotarpio biudžeto.
Dabartinis vyriausybės uždarymas jau yra ilgiausias JAV Istorijoje ir turi vis rimtesnių padarinių: apie 42 mln. JAV piliečių, kurie priklausomi nuo pagalbos maisto produktais, nuo savaitgalio negali jos gauti. Iš viso 1,4 mlrd. federalinių darbuotojų yra priverstinėse atostogose arba dirba negaudami atlyginimo.