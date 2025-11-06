Prasminga prenumerata
Izraelio kariuomenė pranešė pradėjusi smūgiuoti į „Hezbollah“ pozicijas Pietų Libane

2025 m. lapkričio 6 d. 17:48
Izraelio kariuomenė pranešė ketvirtadienį surengusi virtinę smūgių į „Hezbollah“ pozicijas Pietų Libane, prieš tai paskelbusi evakuacijos įspėjimus gyventojams kai kuriose šio regiono dalyse.
„IDF pradėjo seriją smūgių prieš „Hezbollah“ karinius taikinius Pietų Libane“, – pranešė kariuomenė.
Smūgiai buvo surengti kariuomenei anksčiau įspėjus trijų pietinių Libano kaimų gyventojus evakuotis iš kai kurių pastatų. Atskirame įspėjime evakuotis paraginti ir ketvirtojo kaimo gyventojai.
Tuo metu Izraelio vyriausybės atstovė Shosh Bedrosian pareiškė, kad Izraelis imsis veiksmų garantuoti, kad būtų laikomasi paliaubų Pietų Libane.
„Izraelis toliau gins visas savo sienas ir mes toliau reikalausime visapusiškai vykdyti paliaubų susitarimą“, – žurnalistams sakė Sh. Bedrosian.
„Mes neleisime, kad „Hezbollah“ atsikurtų“, – teigė ji.
