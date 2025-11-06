Prasminga prenumerata
JAV ruošiasi karui su Venesuela: įvardijo tris galimus scenarijus

2025 m. lapkričio 6 d. 10:51
Lrytas.lt
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija svarsto tris galimas karinių priemonių prieš Venesuelą galimybes, įskaitant oro smūgius ir specialiųjų padalinių operacijas.
Apie tai praneša laikraštis „The New York Times“, remdamasis šaltiniais.
Pasak laikraščio, pirmasis scenarijus apima oro smūgius kariniams objektams, siekiant atimti karinę paramą iš Venesuelos diktatoriaus Nicolaso Maduro.
Antrasis scenarijus numato specialiųjų operacijų pajėgų siuntimą N. Maduro suėmimui arba likvidavimui.
„Trečiasis scenarijus apima daug sudėtingesnį planą – pasiųsti JAV kovos su terorizmu pajėgas, kad jos perimtų oro uostų kontrolę ir bent dalį Venesuelos naftos telkinių bei infrastruktūros“, – rašo laikraštis.
Nepaisant šių planų, D. Trumpas dar nėra priėmęs sprendimo dėl operacijos prieš Venesuelą vykdymo.
„The Washington Post“ šeštadienį pranešė, kad JAV į Venesuelos pakrantę yra pasiuntusios karo laivus, povandeninius laivus ir tūkstančius kariškių.
Pasak laikraščio, Vašingtono karinis telkimas Karibų regione rodo, esą JAV administracija ruošiasi plėsti operacijas šiame regione.
