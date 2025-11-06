Mažiausiai 10 tūkst. žmonių susirinko Rygos senamiestyje protestuoti prieš Latvijos pasitraukimą iš Stambulo konvencijos

Tarp protestuotojų buvo šeimų su mažais vaikais ir pagyvenusių žmonių. Į mitingą atėjo kai kurie parlamento nariai. Žmonės laikė plakatus su užrašais, prieštaraujančiais Latvijos pasitraukimui iš Stambulo konvencijos, Latvijos ir Europos Sąjungos vėliavas, naudojo telefonų žibintuvėlius ir kitus apšvietimo įrankius. Kai kurie dalyviai vilkėjo drabužius su tautiniais elementai, daugelis buvo apsirengę raudonais drabužiais, kaip prašė renginio organizatoriai. Protestą stebėjo daugybė teisėsaugos pareigūnų.
Latvijos parlamentas atidėjo galutinį sprendimą dėl galimo Latvijos pasitraukimo iš Stambulo konvencijos, tačiau žmonės ketvirtadienio vakarą vis tiek rinkosi ne tik sostinėje, bet ir kituose Latvijos miestuose ir užsienyje.
„Protestuojame, nes neleisime mūsų politikams žaisti su žmogaus teisėmis ir mūsų šalies tarptautine reputacija“, – sakė Beata Jonitė iš Martos centro, moterų teises ginančios nevyriausybinės organizacijos, ir pridūrė, kad „žala jau padaryta“.
Pasak jos, tai kad Saeima iki kitų metų atidėjo sprendimą, problemos neišsprendžia, o tik ją atitolina. Tai reiškia, kad diskusijos apie žmogaus teises Latvijoje tęsis dar mažiausiai metus.
Jei kitas parlamentas nuspręstų pasitraukti iš konvencijos, vis tiek dar būtų galimybė apskųsti sprendimą Konstituciniame Teisme arba surengti referendumą, sakė B. Jonitė. Jos įsitikinimu, pasitraukimas iš Stambulo konvencijos prieštarautų visuomenės interesams ir galėtų neigiamai paveikti Latvijos tarptautinę reputaciją.
„Man sunku įsivaizduoti tokį žingsnį atgal. Tai jau rodo visiškai nenuoseklią užsienio politiką“, – sakė B. Jonitė.
Trečiadienį dauguma Saeimos narių balsavo už tai, kad įstatymo projektas dėl Latvijos pasitraukimo iš Stambulo konvencijos būtų perduotas kitam parlamentui pakartotinai svarstyti. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pirmadienį nepasirašė ir grąžino parlamentui prieštaringai vertinamą įstatymą.
Latvijos parlamento rinkimai vyks kitų metų spalio pradžioje, naujasis parlamentas į pirmąją sesiją galėtų susirinkti lapkričio pradžioje. Stambulo konvencija Latvijoje įsigaliojo pernai gegužės 1 dieną. Ši tarptautinė sutartis įpareigoja valstybes nares parengti nuoseklią politiką, skirtą geriau apsaugoti moteris nuo smurto, įskaitant artimoje aplinkoje.