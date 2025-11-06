Sudane numuštas karinis lėktuvas: žuvo visa rusų įgula

RSF socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti didelio balto lėktuvo nuolaužos su aiškiai matoma uodega, atitinkančia Il-76 konstrukciją.
Lėktuvas, kurį Sudano karinės oro pajėgos naudojo kariams, įrangai ir atsargoms pervežti po šalį, sudužo, kaip pranešama, vykstant kovoms tarp paramilitarinės RSF ir Sudano reguliariosios armijos.
Pasak su Rusijos kariuomene susijusių „Telegram“ kanalų, lėktuvą valdė pagal sutartį dirbanti Rusijos civilinė įgula.
Rusijos šaltiniai teigė, kad lėktuvas buvo įsigytas Kirgizijoje maždaug prieš šešias savaites už 12 milijonų dolerių, pridurdami: „Įgula buvo Rusijos piliečiai. Nėra patikrintos informacijos apie jų likimą.“
„Clash Report“ teigė, kad RSF naudojo Kinijoje pagamintą FK-2000 oro gynybos sistemą, kurią tiekė Jungtiniai Arabų Emyratai, kad numuštų Il-76.
Nei RSF, nei Sudano kariuomenė oficialiai nepatvirtino, kokie ginklai buvo panaudoti.
Babanusa miestas, esantis Vakarų Kordofane, yra įsikūręs palei svarbų transporto koridorių, jungiantį Chartumą su Sudano pietiniais regionais. Šių maršrutų kontrolė buvo pagrindinis konflikto, kuris tęsiasi jau daugiau nei metus ir dėl kurio milijonai žmonių buvo priversti palikti savo namus, objektas.
Anksčiau žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad Rusija finansuoja abi Sudano pilietinio konflikto puses, siekdama savo politinių ir ekonominių tikslų.
Parengta pagal „United 24 Media“ inf.
RusijaSudanaskarinis lėktuvas
Rodyti daugiau žymių