Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
PasaulisĮvykiai

D. Trumpas: tarptautinės stabilizavimo pajėgos labai greitai bus nusiųstos į Gazos Ruožą

2025 m. lapkričio 7 d. 08:15
JAV koordinuojamos tarptautinės stabilizavimo pajėgos, JAV prezidento Donaldo Trumpo manymu, „labai greitai“ bus nusiųstos į Gazos Ruožą.
Daugiau nuotraukų (1)
„Tai bus labai greitai“, – sakė D. Trumpas ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose, atsakydamas į žurnalisto klausimą apie tokių pajėgų nusiuntimą į palestiniečių teritoriją.
„Yra kelios šalys, kurios pareiškė esančios pasirengusios įsikišti, jei kiltų problemų su „Hamas“ ar kitų problemų“, – teigė D. Trumpas.
JT Saugumo Taryba svarsto JAV pateiktą rezoliucijos projektą dėl Gazos taikos plano. JAV vyriausybė siekia, kad balsavimas būtų surengtas „per savaites, ne mėnesius“, sakė aukštas atstovas.
Planas numato tarptautines stabilizavimo pajėgas ir dvejų metų pereinamojo laikotarpio administravimą Gazos Ruože. Pajėgos, anot projekto, saugos civilius, užtikrins humanitarinę paramą ir saugos sienas.
Diplomatinių šaltinių duomenimis, virtinė šalių jau pareiškė esančios pasirengusios dalyvauti tarptautinėse pajėgose. Tačiau jos reikalauja JT Saugumo Tarybos mandato daliniui Gazos Ruože dislokuoti.
 
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Gazos RuožasPalestina

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.