Iš ES – nauji apribojimai dėl vizų išdavimo rusams

„Nuo šiol Rusijos piliečiai nebegalės gauti daugkartinio įvažiavimo vizų. Tai reiškia, kad Rusijos piliečiai turės kreiptis dėl naujos vizos kiekvieną kartą, kai planuos keliones į ES“, – teigiama Briuselio pareiškime.
Sprendimas buvo priimtas siekiant leisti blokui „atidžiai ir dažnai tikrinti pareiškėjus, kad būtų sumažinta bet kokia potenciali grėsmė saugumui“, teigiama jame.
„Europai akivaizdžiai nereikia mokių turistų, kai yra migrantų ir karo prievolės vengiančių asmenų iš Ukrainos“, – atsakydama į draudimą propagandinei Rusijos naujienų agentūrai TASS teigė Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova.
Europos Sąjunga (ES)Rusijaviza
