Prasminga prenumerata
Prenumeruokite Lrytas Premium ir skirkite 5% vaikų emocinei gerovei užtikrinti
PasaulisĮvykiai

Iš ES – nauji apribojimai dėl vizų išdavimo rusams

2025 m. lapkričio 7 d. 13:44
Lrytas.lt
​Europos Sąjunga nebeišduos daugkartinio įvažiavimo vizų Rusijos piliečiams, norintiems keliauti į ES valstybes. Tai naujausias žingsnis, kuriuo siekiama padidinti spaudimą Maskvai dėl beveik ketverius metus trunkančio karo Ukrainoje.
Daugiau nuotraukų (10)
„Nuo šiol Rusijos piliečiai nebegalės gauti daugkartinio įvažiavimo vizų. Tai reiškia, kad Rusijos piliečiai turės kreiptis dėl naujos vizos kiekvieną kartą, kai planuos keliones į ES“, – teigiama Briuselio pareiškime.
Sprendimas buvo priimtas siekiant leisti blokui „atidžiai ir dažnai tikrinti pareiškėjus, kad būtų sumažinta bet kokia potenciali grėsmė saugumui“, teigiama jame.
„Europai akivaizdžiai nereikia mokių turistų, kai yra migrantų ir karo prievolės vengiančių asmenų iš Ukrainos“, – atsakydama į draudimą propagandinei Rusijos naujienų agentūrai TASS teigė Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova.
Europos Sąjunga (ES)Rusijaviza
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.