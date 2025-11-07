Liudininkai: netoli Sudano sostinės pasigirdo sprogimai

RSF pajėgoms prieš mažiau nei dvi savaites užėmus al Faširą, laikytą paskutiniu dideliu kariuomenės bastionu Vakarų Darfūre, RSF, regis, savo dėmesį nukreipia į rytus, link Chartumo ir naftos turtingo Kordofano regiono.
Nuo tada, kai reguliarioji kariuomenė šiais metais atgavo kontrolę, Chartume vyrauja santykinė ramybė, tačiau RSF pajėgos, kurios nuo 2023 m. balandžio kariauja su kariuomene, tęsia atakas keliuose regionuose, taikydamosi tiek į karinius, tiek į civilinius objektus.
Omdurmano, kuris yra platesnio Chartumo regiono dalis, gyventojas agentūrai AFP sakė, kad apie 2 val. nakties (vietos ir Lietuvos laiku) žmones pažadino „sprogimų garsas netoli „Wadi Sayidna“ karinės bazės“. Šis gyventojas kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, nes baiminasi atsakomųjų veiksmų. Kitas gyventojas tvirtino, kad apie 4 val. išgirdo bepilotį orlaivį, o tada netoli elektrinės įvyko sprogimas, dėl kurio sutriko elektros tiekimas.
Tuo tarpu kariuomenės kontroliuojamo Atbaros miesto, esančio maždaug už 300 km į šiaurę nuo Chartumo, gyventojas teigė, kad penktadienį „apie 3 val. virš miesto pasirodė“ keli bepiločiai orlaiviai.
„Juos numušė priešlėktuvinė gynyba, bet mačiau, kaip kilo gaisrai, ir girdėjau sprogimų garsus miesto rytuose“, – nurodė gyventojas, kuris saugumo sumetimais taip pat pageidavo anonimiškumo.
Pranešimų apie aukas kol kas negauta, o atakų nekomentavo nei kariuomenė, nei RSF.
Sudano gydytojų sąjunga savo ruožtu dar pranešė, kad RSF ketvirtadienio rytą apsiaustame Dilingo mieste Pietų Kordofane apšaudė ligoninę, keli žmonės buvo sužeisti, kai kurie iš jų – sunkiai. Per apšaudymą buvo „sunaikintas ligoninės radiologijos ir medicininio vizualizavimo skyrius“, sutriko vienos iš gyvybiškai svarbių regiono sveikatos priežiūros įstaigų veikla, pažymėjo sąjunga.
RSF pajėgos Dilingą yra apsiautusios nuo 2023 m. birželio.