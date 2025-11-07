Per sprogimus Indonezijos mokyklos mečetėje sužeista daugiau nei 50 žmonių

Sprogimai nugriaudėjo Šiaurės Džakartos vidurinėje mokykloje apie 12.15 val. vietos (8.15 val. Lietuvos) laiku ir sukėlė paniką tarp mokinių.
„Mokykloje iš karto kilo chaosas, visi išbėgo į lauką“, – pasakojo 16-metis Muhammadas Rizky Muzaffaras ir pridūrė, kad daug mokinių buvo sužeisti, daugelis jų buvo išvežti tiesiai į ligoninę. Jis sakė, kad sprogimas driokstelėjo prieš pat penktadienio maldas mokyklos mečetėje.
Pasak Džakartos policijos, buvo sužeisti maždaug 54 žmonės, 33 jų vis dar gydomi. Policija taip pat pranešė, kad įtariamasis yra mokinys, jis irgi sužeistas ir buvo operuotas.
Nacionalinės policijos viršininkas Listyo Sigitas Prabowo sakė, kad tiriama įvairi informaciją siekiant išsiaiškinti motyvą.
Politikos ir saugumo koordinavimo viceministras Lodewijkas Freidrichas Paulusas paragino visuomenę neskubėti vertinti įvykių. „Nedarykite skubotos išvados, kad tai teroro aktas“, – citavo jį valstybinė naujienų agentūra „Antara“.
Jo teigimu, sprogimai nugriaudėjo mokyklos teritorijoje esančios mečetės gale ir prie durų. Tyrėjai, įskaitant išminuotojus, apžiūrėjo įvykio vietą ir rinko įkalčius.