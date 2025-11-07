Pietų Korėjos kariškiai: Šiaurės Korėja paleido nežinomą balistinę raketą

Analitikai sakė, kad Seulo planas statyti vieną iš branduolinių laivų tikriausiai sulauktų agresyvaus Pchenjano atsako.
Pietų Korėjos Jungtinis štabų vadų komitetas pranešė, kad Šiaurės Korėja paleido neidentifikuotą balistinę raketą Rytų jūros link, turėdama omenyje Japonijos jūrą.
Raketa jau nusileido jūroje už Japonijos ekonominių vandenų ribų ir apie jokią žalą ar sužeistuosius nepranešta, sakė Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi.
Šiaurės Korėja pastaraisiais metais gerokai suaktyvino raketų bandymus, kurių tikslas, pasak analitikų, yra pagerinti tiksliųjų smūgių pajėgumus, mesti iššūkį Jungtinėms Valstijoms bei Pietų Korėjai ir išbandyti ginklus prieš galimą jų eksportą į Rusiją.
D. Trumpas buvo paskelbęs, kad Pietų Korėja povandeninį laivą statys JAV, kur branduolinės technologijos yra viena jautriausių ir griežčiausiai saugomų karinių paslapčių.
Skirtingai nei dyzelinu varomi povandeniniai laivai, kurie turi reguliariai išplaukti į paviršių, kad galėtų įkrauti baterijas, branduoliniai gali išbūti po vandeniu gerokai ilgiau.
Analitikai teigia, kad branduolinio povandeninio laivo statyba Pietų Korėjai reikštų didelį žingsnį į priekį karinio jūrų laivyno ir gynybos pramonės srityje, ji prisijungtų prie kelių šalių, turinčių tokius laivus, grupės.
Tik JAV, Australija, Kinija, Rusija, Indija, Prancūzija ir Didžioji Britanija turi pasistačiusios branduolinių povandeninių laivų, teigiama žiniasklaidos ir analitikų pranešimuose.
Šiaurės KorėjaPietų KorėjaJAV
