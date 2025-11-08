Izraelis identifikavo dar vieno įkaito kūną, šeimos laukia grąžinant dar penkis

Izraelio kariuomenė identifikavo penktadienį perduotą kūną kaip savanorio greitosios pagalbos vairuotojo Lioro Rudaeffo, kuris žuvo 2023 m. spalio 7 d. per „Hamas“ ataką, pradėjusią konfliktą Gazos ruože.
Izraelio ir Argentinos pilietis kruvinos tarpvalstybinės atakos metu buvo 61 metų amžiaus ir vienas iš penkių ginkluotų civilių, žuvusių ginant savo bendruomenę, Nir Yitzhak kibucą.
Jo mirtį Izraelio valdžios institucijos patvirtino 2024 m. gegužę, o jo vardas buvo įtrauktas į 20 gyvų ir 28 mirusių buvusių įkaitų sąrašą, kuriuos „Hamas“ sutiko grąžinti pagal spalio mėn. paliaubų sąlygas.
Laukiama grąžinant dar penkių kūnų: keturių asmenų, pagrobtų spalio 7 d. išpuolio metu – trys izraeliečiai ir vienas tajus – bei 2014 m. ankstesnio Gazos konflikto metu žuvusio kario palaikų.
Įkaitų ir dingusių šeimų forumas – grupė, atstovaujanti krizėje atsidūrusioms Izraelio šeimoms, palankiai įvertino Rudaeffo sugrįžimą namo.
„Lioro grąžinimas suteikia šiek tiek paguodos šeimai, kuri daugiau nei dvejus metus gyveno kankinančioje nežinomybėje ir abejonėse“, – teigiama pranešime.
„Nenurimsim, kol paskutinis įkaitas nebus parvežtas namo.“
Pirmasis susitarimo dėl ugnies nutraukimo Gazos ruože, kuriam praėjusį mėnesį tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, etapas atvėrė kelią įkaitų ir kalinių mainams.
Griuvėsiai po bombardavimo
Hamas greitai grąžino 20 gyvų įkaitų, o Izraelis paleido šimtus sulaikytų palestiniečių.
Pagal griežtą paliaubų plano matematiką, už kiekvieną grąžintą žuvusį Izraelio įkaitą grąžinami 15 nužudytų palestiniečių kūnai.
Šeštadienį Kan Juniso Nasserio medicinos centras paskelbė, kad „iš Gazos Ruožo perduoti 15 kankinių, laikytų Izraelyje, kūnai“, taip grąžintų kūnų skaičių padidėjo iki 300.
Kaip ir anksčiau, palestiniečių kūnus į ligoninę atvežė Raudonasis Kryžius. Palaikai buvo grąžinti neatpažinti, o daugelis jų buvo palaidoti masinėse kapavietėse.
Gazos sveikatos ministerija, veikianti pagal „Hamas“ įgaliojimus, teigė, kad iš 300 kūnų iki šiol atpažinti tik 89.
„Po pirminio tyrimo buvo nustatyta, kad jie turėjo šautinių žaizdų... ir požymių, rodančių sužalojimus nuo sprogimų“, – sakė Ahmedas Dhairas, komiteto, priimančio kūnus, vadovas, kalbėdamas apie 15 kūnų, gautų šeštadienį.
AFP filmuotoje medžiagoje matyti, kaip Nasserio medicinos centro medikai neša kūnus dideliuose baltuose maišuose.
Izraelis apkaltino „Hamas“ vilkinimu grąžinti mirusių įkaitų kūnus, o palestiniečių grupuotė teigia, kad procesas yra lėtas, nes daug kūnų užversti po bombardavimo griuvėsiais.
Izraelio premjero Benjamino Netanjahu biuras dar kartą pareikalavo, kad „Hamas“ „laikytųsi savo įsipareigojimų“ ir grąžintų paskutinius penkis kūnus.
„Mes nesileisime į kompromisus šiuo klausimu ir dėsime visas pastangas, kol susigrąžinsime visus žuvusius įkaitus, iki paskutiniojo“, – teigiama pranešime.
Daugiausia civiliai
Remiantis AFP skaičiavimais, grindžiamais oficialiais Izraelio duomenimis, 2023 m. spalio mėn. „Hamas“ ataka Izraelio pusėje pareikalavo 1 221 žmogaus gyvybės, daugiausia civilių.
Gazos sveikatos ministerijos duomenimis, Izraelio kariuomenės atsakomieji veiksmai nuo tada pareikalavo 69 169 palestiniečių gyvybių, vėlgi daugiausia civilių.
Ministerija, kurios duomenis patikimais laiko Jungtinių Tautų Organizacija, nenurodo, kiek iš šio skaičiaus yra žuvusių kovotojų.
Izraelio kariuomenės duomenimis, nuo 2023 m. spalio pabaigos, kai prasidėjo sausumos operacija, Gazos ruože žuvo 479 kariai.
Izraelis„Hamas"Izraelis Hamas karas
