„Hamas“ sako, kad sekmadienį perduos Izraeliui 2014 m. žuvusio kario kūną

H. Goldinas buvo nužudytas per operaciją Gazos Ruože 2014 m. rugpjūčio 1 d., kai vyko trečias Gazos karas. 23-ejų kario kūnas tada buvo pagrobtas.
Izraelis trečiąjį Gazos karą pradėjo 2014 m. liepą, kad sustabdytų raketų atakas iš Gazos Ruožp ir sunaikintų puolimų tunelius. Per konfliktą žuvo daugiau kaip 2 tūkst. 250 palestiniečių ir dar per 10 tūkst. buvo sužeisti, dauguma jų – civiliai. Izraelio pusėje žuvo 73 žmonės, įskaitant 67 karius.
Šiuo metu „Hamas“ ir jos sąjungininkių grupuočių rankose dar yra penkių įkaitų kūnai, įskaitant H. Goldino. Likę keturi negyvi įkaitai, anot žiniasklaidos, yra trys izraeliečiai ir tailandietis – visi jie buvo pagrobti per beprecedentį „Hamas“ išpuolį Izraelyje 2023 m. spalio 7 d. Tada Izraelyje žuvo apie 1 tūkst. 200 žmonių ir daugiau kaip 250 buvo paimti įkaitais. Šios žudynės sukėlė karą tarp Izraelio ir „Hamas“.
Pagal tarpininkaujant JAV prezidentui Donaldui Trumpui pasiektą paliaubų susitarimą islamistinės palestiniečių organizacija „Hamas“ be 20 gyvų įkaitų jau prieš tris savaites turėjo perduoti Izraeliui ir 28 negyvus įkaitus.
„Hamas“ tikina, kad kūnų perdavimas vyksta lėtai, nes sunku rasti, kur jie yra.